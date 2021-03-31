香港一年多前爆發反送中運動，參與社運人士至今飽受政治打壓、清算和牢獄之苦，代表天主教的領袖教宗方濟各卻一直保持沉默。梵蒂岡聖座國務院與各國關係部門秘書長加拉格爾（Paul Gallagher）早前為此解畫，聲稱教廷認為發表聲明不會有太大作用，惹來本港神職人員譁然。事隔數日，榮休主教陳日君樞機亦不禁開腔反駁，舉例歷任多位教宗都曾公開嚴厲指摘不公的政權，反問「聖經不是說真理常該宣講嗎？」直言若教廷期望有好效果才作出聲明，「那真的幾乎甚麼也不該說了」。

歷任教宗曾出言反獨裁政府：我們也不能就此屈從

陳日君在個人網誌發表文章，逐點回應秘書長加拉格爾在訪問中的言論，指他講了一些難得的真話，但亦有些說話明顯不符事實和自我矛盾。加拉格爾在訪問中提到，教廷並沒有外交原則為世界任何冒犯人權的國家提出指摘，但陳反指，教宗比約11世和12世都曾出言反對由獨裁者執政的納粹政府和法西斯政府。以及，2005年擔任教宗的本篤十六世，亦曾於07年致中國內的天主教子民的信中，決斷地指出「當政權不恰當地干涉教會的信仰和教律時，我們也不能就此屈從」。

對於加拉格爾認為，發聲前應該問自己「這聲明會有甚麼效果？」，又指不認為大聲指摘的言論會引起甚麼了不起的效果。陳日君指，過去多位教宗以身作則，勇於發聲，反問加拉格爾，「甚麼是好效果，甚麼是壞效果？按信德的角度還是按世俗的利害？」陳引述聖經亦指，不論是否合時宜，真理應當經常宣講，但教廷對中國和香港現況保持緘默，卻重重傷了無數忠誠信友的心。他又不滿加拉格爾指，民主有不同方式，如果某地方的文化膚淺，實現民主會有問題，「難道他以為香港還不配有民主？」

陳：人民都站在抗爭民主自由一邊

對於香港教區主教已懸缺超過兩年，加拉格爾指因香港內部分裂，教廷不易任命主教。陳日君回應指，分裂並非勢均力敵，「其實人民都站在抗爭民主自由的一邊」。他呼籲，港人向負責主教遴選工作的「萬民福音部」寫信。

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