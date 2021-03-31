劏房租務管制研究工作小組今日（31日）向政府提交報告，建議透過立法方式制訂劏房租管措施，包括推行「2+2」標準租約及租金加幅設上限等。有劏房戶不滿未有設立起始租金，恐遭業主大幅加租，被迫搬走，「越住越縮」。有關注團體亦擔心，報告只提交建議方案，最終政府會否照單全收，甚至立法規管，也成疑問，恐淪為退休保障方案翻版，隨時被「過橋抽板」。

無建議規管起始租金 劏房戶憂被大幅加租

年屆72歲的何先生跟妻子居於深水埗「三無」大廈的劏房，面積約110平方呎，月租約3,900元。2人有申領綜援，惟綜援租金津貼額不夠，加上業主多收水電費，如水費每度16元，電費則每度1.6元，生活捉襟見肘，妻子有時做散工幫補家計，但在疫情下有工開的日子也不多，「太太都差不多60歲，想做都冇乜人請」。

「真係有啲失望。」何先生認為，劏房租務管制研究工作小組今日提交的報告，未有建議規管劏房的起始租金，擔心落實租管前被業主大幅加租，「（如果）而家3,900元加到4,500元，咁住唔住吖？到兩年後又加過」。他指，即使租金加幅設上限15%，對基層而言仍然過高，就算是綜援租津每年調整幅度也追不上，「唔好話15%，加10%都暈低」。

何先生指，報告唯一可取是規管濫收水電費，但對規管劏房大廈的衞生和消防設施則不足夠。他坦言，若被業主大幅加租，只好另覓面積更細的劏房，「真係老實講，越住越縮。」

張太一家四口居於長沙灣約100平方呎劏房，原本月租3,200元，去年10月加至3,500元，加幅約9.3%。她說，丈夫做地盤散工，收入不穩，「都係慢慢捱落去」，但擔心業主會再加租，加重負擔。對於政府可能立法規管劏房，她認為是好事，尤其租金對基層市民影響很大，但最希望是盡快上樓，可惜輪候了3年多仍未獲編配公屋。

關注基層住屋聯席倡設起始租金

關注基層住屋聯席組織幹事陳康麒表示，聯席向不同區的劏房戶了解過，一般都認為設立起始租金十分重要，因現時劏房租金太高，如油尖旺及深水埗區，一般私樓約100平方呎劏房月租要4,000元至6,000元。她擔心，若政府拒設立起始租金，不排除在租管落實前的空窗期，劏房業主會大幅加租，或另立新租約，將租金大幅提高，「最後基層住戶都係會suffer（受損失）」。

對於報告建議劏房租金加幅參考差餉物業估價署的私樓租金指數，陳康麒認為是合理的做法，但加幅上限定於15％則非常高，如2018年指數便高達14.7%，對基層市民而言已是十分沉重負擔，應參考公屋加租定於10%「封頂」。她又質疑，若租金指數出現負數，「係咪會有可加可減機制呢？」且屆時業主是否會真正跟隨減租，也抱疑問。

她指，外國實施的租務管制如荷蘭等，都會設立起始租金，認為報告應將此定為長遠目標，並可參考物業估價署相關指數，「成件事唔應該由零開始」。

報告無制訂罰則 質疑小組缺民意基礎

報告雖建議政府透過立法方式制訂劏房租管措施，但沒有提及任何罰則，即使改善劏房的居住環境等，也只提出相關的單位分間指引，非以發牌形式監管。何康麒直言，工作小組的報告只提出建議方案給政府考慮，「我哋唔知道立法時係咪真係跟足呢個建議，會唔會有啲位臨時縮沙唔同咗，始終最後立法係政府，都可能有變數。」

政府「過橋抽板」早有先例，2013年政府委託港大榮休教授周永新進行退休保障研究，報告提出老年金的全民退休方案，但遭政府冷待，推出諮詢文件時方案更被「叮走」。

何康麒擔心，今次劏房租管報告也淪為退保方案翻版，「政府立法嘅時候，會唔會唔係照單全收呢？或者有啲位退步咗添，呢個係有可能」。她又指，工作小組本身已沒有民意基礎，大多是業主及學者，沒有租客或劏房戶代表，質疑報告拒設起始租金，是否向業主傾斜。

質疑租管成效 建議訂標準租約

社區組織協會表示，原則上同意政府立法管制租金及保障基層租住權，但批評小組報告內容避重就輕，對此表示失望。副主任施麗珊指出，劏房其中一個核心問題是租金越趨昂貴，「如果房屋短缺時，業主抬高價，租1萬蚊都得」。她指，該會早前調查便發現，部份劏房租金收益遠高於差餉租值9倍，利潤驚人，惟報告拒設起始租金，令人質疑租管的實質成效。

施續指，報告引入劏房租金「可加可減」機制，但加幅上限定於15%仍太過寬鬆，因劏房租戶大多收入不穩，且工資升幅不顯著，但報告未有考慮租戶的抗壓力，應調低加幅上限至10%。她認為，若政府有決心解決劏房問題，應透過立法規管，並完善報告不足之處。

公屋聯會表示，原則上支持政府對劏房實施適當的租務管制，如訂立標準租約等，以保障基層市民的租住權益，惟工作小組報告部份建議力度不足。聯會指，現時公屋平均輪候時間上升至5.7年，但報告建議的續租權只「2+2」，應延長至6年；而加租封頂上限可參考公屋租金調整機制設於10%，以保障基層市民免受加租的沉重壓力。同時，政府日後檢討租管措施時，應考慮制定起始租金，填補政策的漏洞。

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