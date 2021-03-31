有民主派區議員請辭。東區區議會杏花邨選區區議員、註冊護士黃宜今日在Facebook宣佈因健康問題，辭任區議會及杏花邨業主委員會工作。黃宜表示，早前進行全身檢查，被診斷有婦科問題，身體抵受不了沉重的負擔，故作出沉重的決定，辭任上述工作，稱卸任後會先處理身體問題，休養生息，爭取陪伴家人及女兒的時間，也希望再有機會服務市民。

黃宜是杏花邨居民，在2019年11月的區議會選舉中，以5,349票比4,114票，成功阻止工聯會當區區議員何毅淦兩度連任。黃宜今晚7時多在Facebook以「淚別，杏花街坊！」為題發文，指自己走出醫護的「舒適區」，投進政治的漩渦，絕非易事，「慶幸有議會的夥伴、議辦的同事、無數萍水相逢的義工朋友無私的幫忙及支持，一直風雨同路、伴我同行，你們的好，我會銘記心中」，指很榮幸可以在自己的家園擔任區議員，「但……我要向大家告別了……」

公務家事雙重壓力下 身體終難抵重擔作無聲抗議

她指，過去一年多，大家眼見香港急速改變，「議會的無奈，以至到近日業委會選舉的壓力、對手的陰謀、惡意的抹黑。身為兩個孩子的母親，家務的料理、孩子的兼顧、每晚只有幾小時的睡眠……這一切我都扛下來，盡最大的努力去面對」，但始終「身體最誠實」，「早前做了全身檢查，被診斷出有婦科問題。這個皮囊終抵受不了沉重的負擔，發出了無聲的抗議。今天，我作出一個沉重的決定—請辭區議會及業委會工作。」

她指，當選杏花區區議員至今已一年半，能夠為各位街坊服務是人生中莫大榮幸及歷練，「不論大家持甚麼政見，我都很用心努力為街坊服務。不論得到的是鼓勵支持或是批評辱罵，皆令我成長不少，而更感恩的是不少街坊對我的不足能給予窩心的體諒及包容」。

她表示卸任後，「會先好好處理身體問題，休養生息，爭取時間陪伴家人及女兒，也希望他日能再有機會服務大家，在此感謝各位香港人、杏花人。」《蘋果》正向黃宜查詢。

有區議員表示，區議員宣誓條例生效時，屆時大批區議員即使宣誓，也可能因為過往言行被DQ，有人也考慮在政府立法完成前提早辭職。

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