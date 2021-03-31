哥：

今天你下了一個艱難的決定，得悉你辭任區議員，無可奈何地停下服務市民的工作，心真的很痛！

從你立志從政，忙碌又認真地工作，看着電視公佈你當選區議員及立法會議員，義工及市民們對你讚不絕口，我慶幸哥你能發揮所長。更重要的，我深知道你立志誠心服務市民，在這兩個崗位上可做更多，能惠及更多不同階層及有需要的人，是多麼有意義的工作！

今天，你在獄中平安及健康嗎？請原諒我還未去赤柱監獄探望你。我害怕在你面前哭，淚水應該會一發不可收拾⋯⋯因為在法庭看見你寫的信時，我已忍不住淚流被面。記得你在幾個月前已告訴我們，你可能會坐牢，那天，我已偷偷的擦掉眼淚⋯⋯哥，原來真正發生了，那悲憤難過的心情是難以用筆墨形容的。

今天，在天上的嫲嫲仍然很愛錫你，我們有你實在很幸福，有你作我的哥哥，仍令我感到非常自豪！你已完成很多艱巨的任務，可以暫時休息了⋯⋯請繼續鑽研國際象棋，提昇你的足球球技，甚或構思一本著作也不錯！

在香港發生過的事，怎會那麼容易被忘掉？

你們沒有一個會被遺忘！

香港人最有愛，也明辨是非，仁心是不會被動搖的！

香港人加油！

希望我們一班家屬不需等得太久⋯⋯

借哥的一句：「希望大家平安、健康!」

廷妹

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