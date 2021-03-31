不少「可樂迷」均喜愛珍藏可口可樂經典玻璃樽，惟這個經典形象，或將變成集體回憶。可口可樂宣佈，陪伴港人半世紀的可口可樂經典玻璃樽，將於今年第二季開始「休假」，並於明年以全新形象示人，設計將會引入更多環保元素，除了可回收重用，亦包含再生玻璃物料，樽身將變得更輕量。

可口可樂自1965年起開始生產玻璃樽汽水，至今陪伴港人成長已達56年。不過，這逾半世紀的兒時回憶，即將隨年月消逝。可口可樂宣佈，玻璃樽裝「可口可樂」和「零系可口可樂」與其他屬同一公司的玻璃樽裝「雪碧」、「芬達」及「玉泉」忌廉味汽水，將於今年第二季開始「休假」，其間罐裝及膠樽裝汽水亦會如常生產。

可口可樂續指，全新包裝將會於明年面世，設計會引入更多環保元素，除了可回收重用，亦會包含再生玻璃物料，樽身亦將會變得更輕量。《蘋果》正向可口可樂查詢新包裝的容量及詳情。

可口可樂亦邀請90後風景攝影師袁斯樂（Kelvin Yuen）為可口可樂經典玻璃樽拍低「臨別照片」，當中部份相片取景於士多、茶餐廳等地點，讓港人好好懷緬與可口可樂「相遇」的時光。一眾「可樂迷」可於可口可樂Journey網站、Facebook及Instagram欣賞其照片。

假如粉絲希望把握最後機會收藏可口可樂玻璃樽，由下月7日至20日，可到iCoke.hk網站登記成為會員，並上載自己與可口可樂經典玻璃樽的深刻回憶，首500名參加者即可贏取限量珍藏版可口可樂經典玻璃樽禮物一份，可口可樂迷萬勿錯過。

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