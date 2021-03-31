一年一度的「香港潑水節」，去年因疫情而未有舉辦街頭水戰等活動，今年踏入第七屆，繼續移師網上舉行，由4月3至5日一連三晚舉行。有泰二代表示，縱然要再次變陣，希望可堅持舉行潑水節，用水送上祝福，象徵洗去往年不如意，為新一年帶來祝福、平安、健康，形容潑水節已成為香港泰二代和居港泰僑不可或缺的節慶活動。

每年4月13至15日是泰國的新年假期，香港潑水節主辦單位HK Talent Star 負責人、泰二代Vita表示，今年透過社交平台舉辦線上潑水節，希望為香港、泰國祈福，抗疫同時慶祝節日。該潑水節自2015年起舉辦，歷年曾於有「小泰國」之稱的九龍城舉辦，包括仙女巡遊、泰國市集、街頭水戰等活動，今年因疫情要一一取消。

開幕典禮將於4月3日星期六晚上7時半直播，屆時泰國駐港總領事館總領事Tull Traisorat，會擔任主禮嘉賓致開幕辭。一連三晚均有不同網上節目，例如由Vita導演實境真人騷、講述泰國鷹神水龍的「泰神聖」、解構為何潑水節時要浴佛供僧的「泰文化」等等，詳情可參閱Facebook專頁「songkranhk」。

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