2016年大年初二凌晨的「旺角騷亂」，包括梁天琦在內等多人暴動罪成判囚。事發至今已5年，仍有人因本案遭警方落案起訴。一名28歲青年今在區域法院承認暴動罪，辯方求情指被告是受傳媒誤導，加上喝了酒，才會參與行動，並透露被告3年前因患淋巴癌接受骨髓移植手術，惟手術後出現排斥反應，需要長期服藥，否則有生命危險，惟懲教署暫未能確認家屬是否可在探訪時為被告帶入該種藥物。暫委法官王詩麗表示需等候懲教署回覆，押後案件至4月8日判刑，其間被告還柙候判。

被告陳俊樂（28歲）報稱無業，今日承認一項參與暴動罪，控罪指他於2016年2月9日在旺角豉油街連同譚百熙及其他人參與暴動。宣佈散庭時，被告家屬焦急地走向犯人欄，向懲教人員詢問還柙期間的送藥安排，惟懲教人員表示：「而家答唔到你。」家屬最後將一排藥物及覆診紙交給被告，著他帶入監房。

被告強調「冇大台，冇利益，只係被慫恿犯罪」

辯方大律師關唐利本來不欲作口頭求情，惟暫委法官王詩麗指出辯方必須公開作出求情。關引述被告求情信指，他受到傳媒報道誤導，以為很多抗爭者受警方粗暴對待。當日他與朋友喝酒後，「糊里糊塗」加入行動，事後一直都很後悔。被告又強調自己「冇大台，冇利益，只係被慫恿犯罪」。

關透露，被告於2017年患上淋巴癌，2018年接受骨髓移植手術，惟手術後出現排斥反應，需要長期服用價格高昂的藥物，否則可能有生命危險。不過，關指出懲教署現時仍未能確認被告可在還柙或服刑期間透過家人帶入該種藥物。

王官主動詢問關，有否案例支持辯方建議法庭基於人道理由判處緩刑或減刑，並質疑謂：「你一個案例都冇呈堂。」關表示可再呈交一個因被告患癌而減刑的案例，但緩刑方面則沒有案例。關其後補充指，被告不可能再犯案，因為他已因病未能工作，需要索取傷殘津貼。

王官又指，辯方書面求情中提及「延誤」的減刑因素，主動要求關進一步陳詞及提供相關案例。惟關澄清不是要埋怨控方，反而感激警方因被告病情「遲咗檢控佢」，故並非過份延誤，亦不是減刑因素之一，只希望帶出被告受案件困擾多年。

承認兩度向警掟磚

被告承認的案情指，2019年2月9日清晨6時09分，約20名蒙面示威者用磚頭、垃圾桶及雜物在豉油街近花園道交界的馬路架設路障，路上一輛停泊的士後車輪位置有燃點起的雜物。

示威者向約10名軍裝警員投擲磚頭等物品，又向其防線猛烈進攻。被告當時被拍攝到在人群之中，身旁是涉及另一旺角騷亂案件、早前認罪的譚百熙。被告其後走到人群最前線，向警方防線投擲硬物。

被告於2019年12月14日中午被捕，警誡下表示：「我當晚自己一個人，旺角受氣氛感染，所以向警察掟過兩次磚啫，冇做其他嘢㗎。」被告在錄影會面下承認兩度向警方掟磚，一次擊中警員的盾牌，一次不知有否擊中人。

他重申掟磚是受氣氛影響，且當晚喝了酒，並對政府不滿。被告其後補充指，當時掟磚是為阻嚇想用警棍打人的警員。

被告譚百熙早前承認於同日在旺角豉油街參與暴動，去年被判入獄3年。

【案件編號：DCCC680/20】

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