張進樂加入政府前曾擔任香港政治及管治學院（政管學院）的董事，該機構近年先後舉辦兩屆政治及管治課程，更找來民政事務局局長徐英偉、行政會議召集人陳智思等十多名政界名人出任導師講課。該課程教授政管理論，學員人數又超過8人，理應符合法例中須註冊學校的定義。

《蘋果》調查發現，政管學院一直都未有註冊為學校，向教育局查詢時，局方卻「一錘定音」稱其課程不屬「教育課程」，不受《教育條例》監管，令張進樂，甚至有份擔任教員的徐英偉避過無牌辦學的刑責。有曾接教育局警告的民間辦學人士質疑當局雙重標準。

記者 林偉聰

政管學院於2016年成立，同樣由青年民建聯出身、香港可持續發展研究中心的朱兆麟創辦並全資擁有，以「獨立的本土政治人材培訓機構」為定位，開宗名義要推動「政商管治通材」的培育。

資料顯示，政管學院先後在2017年1月及2018年12月開辦了兩屆的課程，網站介紹指課程圍繞「政制、經濟、法律、社福，媒體」五大主題，並以「政治及管治的理論為教學基礎」。課程以十多名政商名人及官員出任「專業導師」為招徠，當中包括張進樂現時的上司、民政事務局局長徐英偉、行政會議召集人陳智思、行會成員林正財、青年事務委員會主席劉鳴煒、保安局副局長區志光、全國人大代表吳秋北等。

以第二屆為例，網上簡介課程每周2小時，共20星期，學生需修畢30學分，學費6,800元，內容包括上述專業導師的「主題講課」、實例分享及個案研討。以徐英偉為例，他在兩屆都有擔任導師，分別教授有關政府官員問責制及香港福利政策的題目。

翻查紀錄，張進樂在第一屆的課程已有參與，在開學日合照正正坐在前排徐英偉旁邊，之後的課堂亦見他以職員姿態站在課室後方。張進樂在2018年4月獲委任為政管學院董事，同年年底就開辦第二屆課程。公司註冊紀錄顯示，張的董事職務起碼維持至2019年8月，足證他在第二屆課程時曾以董事身份管理政管學院。

根據《教育條例》，任何組織在一日內向20人或以上、或同一時間向8人或以上提供教育課程，即屬《條例》定義下的「學校」，必須註冊或臨時註冊為學校。翻查政管學院在社交網站的帖文，第一屆課程就有逾40位學員出席開學首課；第二屆不同課堂的照片都顯示有8至10名學員上課，即兩屆均符合《條例》對學校的定義，需要向當局註冊。

不過記者翻查兩屆課程展開時的註冊學校名單，均未見有以「香港政治及管治學院」名稱或其地址的註冊。任何人屬非註冊學校擁有人或教員，或有份參與管理非註冊學校，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款25萬元及監禁2年，即如果政管學院涉無牌辦學，張進樂、甚至擔任導師的徐英偉都可能有刑責。

《蘋果》就事件向教育局查詢，局方即日回覆確認政管學院並無註冊，亦不獲豁免；局方指未有接獲關於政管學院的投訴，但就竟稱有關課程不屬「教育課程」，因此不受《教育條例》監管。

曾經因辦課程而被教育局警告的本土研究社成員陳劍青對教育局講法感到驚訝，他在2017年有份策劃民間學院，舉辦一系列涵蓋農業、保育、城市研究等課題的課程，結果引來教育局人員在其中一堂教授「數學與風水」的課堂放蛇，指其內容有「學術成份」，屬於教育課程，當場向他和導師發警告信。

陳劍青當時向局方人員查詢，對方亦承認難以界定何謂學術，「彈琴就唔係（學術），樂理就係」，指場地的佈局是否予人授課的感覺都有影響，又承認是否執法很視乎局方人員在現場的主觀判斷。陳劍青指，當時民間學院的課程獨立舉行，並無出席率要求；相反政管學院的課程表明教授政治管治理論，而且設學分制、具規模，「唔係course咁簡單，直情係一個programme」，難以理解為何反而不被視為教育課程。

陳又指，曾經多次根據課程資料向局方查詢是否屬教育課程，局方都拒絕明確答覆，「話要執法人員現場判斷」，批評今次局方可以單憑網站資料，就即日斷言課程不屬教育課程做法不公，質疑與政管學院人員的背景有關，「原來有種方式，佢可以即日答嘅，係咪要有某啲團體某啲人，先會有呢種專利呢？」

《蘋果》正就事件向政管學院及張進樂查詢。

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