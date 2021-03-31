立法會直選議席被大削至只得20席，並加入選委會40席。民主黨前主席劉慧卿今早在電台節目中，批評選舉不再專業、獨立、客觀，很多候選人及選民都會覺得無意思再去參與，「參嚟做乜呢，不如委任啦」，質疑政府早有名單，倒不如直接委任所有議員。

劉慧卿說，民主選舉制度被打破後，大家都擔心人身自由及安全，甚至越來越多人會被關押，大家感覺非常沮喪及憂心。

問到民主派未來的參選空間，劉指自己並非黨領導層，不知民主派參選意慾，但坦言參選空間變得很少，將來只得最多150名候選人，「排到去羅湖都未輪到你啦」。她指即使候選人主動表忠，但亦不能掌握當局對「愛國者」的定義，如她一直表明自己「愛國愛黨」，但很多人都不認同。她亦強調民主派參與的選舉是有尊嚴的選舉，批評特首林鄭月娥昨指區議會選舉中，民主派贏出取得9成議席就形容不是「均衡參與」，直言「咁你委任啦！」

劉說自己絕對溫和理性，部份親北京人亦形容她是很贊成溝通，且反對獨立或以革命推翻政府，但若不斷單方面限制民迬派空間，這並非宜正溝通，「傾都要有啲嘢傾，如果傾咩唔做得，咁傾咩，唔使傾啦，發號施令咪得」。她呼籲北京要聆聽香港真正民意，不要誤信部份人聲稱香港有很多人搞「顏色革命」或獨立，不要只聽一邊意見，不斷「大石壓死蟹」，否則會令社會累積更多負能量，民情或會隨時再爆發。

林瑞華：飲食界變團體票 側重集團式食肆的聲音

去年在原定的立法會選舉中參選立法會飲食界功能組別的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華，今早亦在電台節目批評，飲食界將改為全部由團體票選出議席，是側重集團式食肆的聲音，令選舉變得更不公平。他指以個人名義持有飲食牌照而登記為選民的人士，大部份都是小店經營者，估計佔現時飲食界約2千張選票的四分一，若當局目標在6月完成選民登記工作，現有的個人票或未能趕及改為登記成團體票。

被問到將來會否再參選，林瑞華沒有正面回應，但直言「參選與否分別不大」，即使選舉制度改變，仍需要有人去了解飲食業界，不能只為少數人發聲。

馬嶽：民意在政府政策上變「幾唔重要」

中大政治與行政學系副教授馬嶽則指，選舉制度改變後，整個選舉的空間都大大壓縮，立法會直選議席大減至22%，是歷史新低，而實際民意在政府政策的制定、重大決定上扮演「幾唔重要」的角色，因為直選變得不太重要。

他亦相信民主派將來參選的機會變得很小，即使參選也要面對違反國安法、宣誓等風險，且要視乎審查委員會用甚麼關卡去審查，即使過到關，又要民主派支持者願意在此關卡下投票支持，直言非常困難，「都唔知咩人可獲准參選」。

建制兩輸家：沿直選入議會者及本地商界

馬嶽直言，建制派在今次事件上亦有兩個輸家，首先是一直經直選進入議會的建制，如民建聯及工聯會本來在現時35直選議席下，能分到比較多議席，但將來直選只剩下20席，建制可以分到的直選議席減少；且選委會議席成為議會最大板塊，會「溝淡」本地商界的影響力，而由於選委會增加300席，本地商界在選委會影響力亦會下降。

馬嶽並質疑，不少委員例如地區滅罪委員會、防火委員會成員等被加入選委會，但有關成員是由特首間接委任，而將來又可選舉特首，質疑是否有利益衝突，且有關委員會的代表性及公信力，亦難以與區議員相比。

他相信未來選委會選舉的競爭將不如以往般激烈，因為部份界別的組成會改變，民主派未必會動員專業人士參選，亦未必能入閘；即使能入閘，亦不能再提名到民主派人士競逐特首選舉，相信整體競爭都會降低。他估計如果中央不想某人參選特首，即使是建制派，要取得足夠提名都有困難。

馬嶽預料，未來立法會將有一班「新建制派」出現，例如中資、「新香港人」都會參與，今次改革亦新增不少基層民間組織，如同鄉會等，相信他們的影響力將大大提升。

對於地區直選改為「雙議席單票制」，馬嶽相信影響不會太大，如每區仍由兩大陣營參選人對壘，各有一人當選，與現時比例代表制下，建制民主派議席各佔一半比例相若。

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