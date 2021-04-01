73歲的吳靄儀，香港執業大律師，也是「法治未死」派的中堅分子。

在加入法律界前，吳靄儀是那年代的「文青」，中英俱佳，曾有「香江第一才女」稱號。本科於香港大學文學院修讀哲學系，並在同校修畢碩士。1978年，吳靄儀經資深文化人詹德隆介紹，到英文報章《英文虎報》撰寫時事專欄，開展其英語時事評論事業，其後亦於《南華早報》撰寫專欄，更曾得政務司鍾逸傑青睞。

1983年，吳靄儀擔任廉政公署社區關係市民諮詢委員會委員，其間認識《明報》創辦人查良鏞，於專欄中經常點評金庸的武俠小說，其後獲邀加入《明報》。同年，吳靄儀到英國劍橋大學攻讀法學士，一邊擔任《明報》駐英國國會採訪香港前途談判的記者，1986年升任《明報》副總編輯。1988年，她正式獲取香港大律師執業資格，及後曾於1997回歸之年，為港人子女爭取居港權。1989年，吳靄儀亦屬衛奕信任內中央政策組官方智囊。

吳靄儀從政之路，屬她人生中重要時光之一。1995年，吳靄儀以獨立人士身份，參選香港立法局功能界別法律界議席，正式踏上議員生涯。2003年，吳靄儀加入《基本法》45條關注組，爭取普選行政長官和立法會；翌年成功連任立法會議員，並於2006年加入公民黨。

擔任議員期間，吳靄儀洞燭先機，2007年，立法會審議《深圳灣口岸港方口岸區條例草案》，吳靄儀曾看出草案中建議在中國境內推行「一地兩檢」，直指目的是為在香港境內實施「一地兩檢」鋪路；結果一語成讖，於2018年，高鐵「一地兩檢」通過。

2008年，吳靄儀再度連任立法會議員，4年後，她退下火線，由公民黨郭榮鏗成功繼任其議席。吳靄儀正式卸下18年的政壇盔甲。

2020年4月18日，警方進行「大搜捕」，多名民主派人士被捕，當中包括吳靄儀。她的兩項控罪涉及2019年8月18日的流水式集會，包括參與及組織未經批准集會及遊行，此乃吳靄儀首次被控，今日被判罪成。

重讀中英談判期間，當斷定香港主權歸北京後，吳靄儀那篇受政務司鍾逸傑青睞的文章，名為《Now We Stand Alone》，當中呼籲港人香港前途全靠自己，眼前是持久奮鬥：「不堅持，便退出！」而在她被捕後，談到法治，字字鏗鏘：「當法治係好危急嘅時候，你要walk out吖，定係stand and fight呢係咪？呢個就係我哋法律界人士最重要嘅精神。」

吳靄儀對香港和法治的堅持，企得最穩，始終如一。

記者 盧珮瑤

吳靄儀簡歷

年齡：73歲

1976年 畢業於美國波士頓大學哲學博士

1978年 開始於《英文虎報》撰寫時事專欄

1982年 開始於《南華早報》撰寫專欄

1983年 擔任廉政公署社區關係市民諮詢委員會委員，同年考入英國劍橋大學法學系

1983年至1985年 擔任《明報》駐英國國會記者，採訪香港前途談判

1985年 畢業於英國劍橋大學法學系

1986年 升任《明報》副總編輯

1988年 升任《明報》督印人，同年獲香港大律師執業資格

1989年 擔任衛奕信中央政策組官方智囊

1995年 當選香港立法局功能界別法律界議席，開始議會生涯

2003年 加入《基本法》45條關注組

2006年 加入公民黨

2012年 卸任立法會議員，完結18年議會之路

2020年7月 獲得由美國律師協會頒授的國際人權獎

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