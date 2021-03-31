【本報訊】復必泰疫苗早前因包裝有瑕疵遭港府煞停接種，港人焗打國產科興。公務員事務局長聶德權昨指，下周初有望恢復接種復必泰疫苗。

聶德權在社交網站表示，政府已與疫苗代理商復星緊密聯繫，跟進新一批疫苗的付運安排。如一切順利，下周初有望恢復接種復必泰。有指復必泰或會最快周五由德國運抵本港。《南華早報》引述復星醫藥董事長兼首席執行官吳以芳指，已準備好新一批疫苗作為替代，但前提是要先完成上個批次疫苗的調查，才會付運到本港及澳門。

一人接種科興後不適留院

至於如常開打的科興疫苗再有接種後不適事件，前日再多三宗打針後送院個案，其中一宗已出院，一宗留院觀察，一宗不遵從醫生勸告自行出院。當中一名38歲女子前日於林士德接種中心打針後感暈眩、 痕癢、出疹及敏感，送院後情況穩定。經診症後，她不遵從醫生勸告自行出院。

本港至今有逾1.1萬人確診，疫苗可預防疾病科學委員會等政府專家發出共同建議，指康復者一般有六至九個月的免疫力，建議他們出院最少90日後接種一劑復必泰疫苗，以作個人保護。

至於傾向接種科興的人士，衞生防護中心總監林文健表示，國家衞健委3月29日發指引，指康復者可於六個月後接種一劑科興。林文健續說，由於之前未有相關建議，部份康復者出院後已接種疫苗。根據專家建議，無論康復者已接種科興或復必泰，都毋須再接種第二劑。截至昨日，分別多5,100及9,600人接種科興第一及第二劑疫苗，累計461,000人已打第一針。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，至今有幾名武肺患者接種疫苗後確診，但她指相關患者均於接種後兩至三日確診，相信他們在接種前已染疫，與疫苗成效無關。