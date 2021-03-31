【本報訊】本港昨增六宗確診武肺個案，是連續五日單位數，包括五宗輸入及一宗本地源頭不明個案，累計個案達11,468。唯一一宗源頭不明個案患者為一名26歲男子，居於西環中聯辦旁的均益大廈三期B座，該患者樓下同座號單位十多日前有三人確診，港大微生物學系講座教授袁國勇等專家昨到該大廈視察後，懷疑煙囪效應引發垂直播毒，該大廈二樓以上10號室的所有居民須檢疫，其他住戶須強制檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨於疫情記者會指，這名26歲確診男子（第11468號）在砵蘭街46至52號大廈任職物業管理的文職人員，最後上班日期是3月29日，當日發病有流鼻水，患者隨即到社區中心檢測，昨日確診。由於其職責包括巡視管理的物業，先後曾到過多幢大廈巡視，相關大廈會被列入強制檢測名單。而患者的十多名同事亦須強制檢疫。

袁國勇視察：9室10室共用天井

張竹君續稱，患者居住的均益大廈第三期B座，其樓下同座號單位上月中有三人確診，當局上月17日晚曾將該大廈封區檢測，當時男患者檢測呈陰性，惟他在十多日後確診，CT值少於30，代表病毒量不低，惟暫未有確實數字。

被問到該患者感染源頭是否涉均益大廈環境有關，張竹君承認封區後再發現個案，有機會是患者在大廈強檢時已受感染，但處於潛伏期，病毒量不高而未能驗出，但亦不排除患者其後在社區其他地方染疫。

由於擔心有環境污染風險，張竹君聯同袁國勇等專家昨傍晚到該大廈視察。袁視察後指大廈喉管沒有破損，但9及10號室的單位共用天井，部份住戶使用廁所、廚房的抽氣扇時會打開窗，造成室內負壓、天井位的風會流入室內。

袁國勇指出，26歲患者居於4樓10號室，早前確診的是3樓10號室，該單位三人確診，其中一人病毒量高，可能患者在煮食及洗澡時，曾開抽氣扇並將病毒抽出室外，而對上的單位同時打開窗及開抽氣扇，便會透過煙囪效應，將病毒由下而上傳播，認為相關傳播途徑的機會最大。另一可能性是U形隔氣管失效，但相關機會較低。當局會在喉管、鋅盤、抽氣扇等位置取環境樣本，以確定傳播途徑。衞生署應專家建議，該大廈10號室的所有居民須檢疫，其他住戶須強制檢測。

被問及為何封區檢測後再有確診，袁國勇說：「檢測一次未必一定捉到晒，潛伏期可以去到14甚至21日，唔可以排除仲有病例出現。」