地盤工前年參與多場反修例活動，先因向警方私家車掟雪糕筒，去年9月被裁定刑事毀壞罪成，判囚7個月。刑滿出獄不久，他於上月再承認涉及前年包圍深水埗警署與去年旺角堵路示威。據控方播放案發片段顯示，被告曾在深水埗警署外參與集結，其間手持大聲公，歌唱「深水埗街坊係乖X過你哋，夠薑就衝出嚟捉X我哋」。主任裁判官徐綺薇今指三宗案件發生時間相近，認為再判被告監禁7個月已足以反映刑責。

被告黃兆昌（39歲）承認兩項非法集結罪，分別是前年8月28日在深水埗欽州街與汝州街交界、以及去年6月12日在旺角砵蘭街與山東街交界參與非法集結。

辯方今日進一步指，被告的背景報告脗合早前求情內容，指被告樂於協助區內長者及露宿者，並呈上被告還柙期間寫的一封求情信，內容除了顯示悔意，亦指他已決定刑滿後會到老人院工作，繼續照顧長者，望法庭判刑時考慮被告對社區的服務。

主任裁決官徐綺薇判刑時指，理解被告過往有協助老人家，亦有長者為被告寫信講好說話。今次涉及兩宗非法集結案件，其中深水埗一案中，被告以揚聲器講出激烈及挑釁說話，容易挑動在場人士情緒；至於旺角一案，被告有份阻礙的士前進，更是在刑毀案的法庭擔保下犯案，屬加刑因素。

參考過上訴庭的案例後，徐官就深水埗非法集結案以監禁9個月為量刑起點，認罪後減至6個月；旺角一案則以5個月為起點，擔保下犯案加刑1個月。但徐官留意到被告較早前已就一宗刑毀案服刑完畢，而三案發生日期相近；考慮到刑期總體性，認為總刑期7個月已足以反映罪責，下令兩案的其中一個月刑期分期執行，最終判囚7個月。

【案件編號：KCCC233/21 、WKCC4251/20】

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