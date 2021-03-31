【本報訊】隨着巨型招股活動完結及緊接月份的資金退潮影響，金管局公佈2月份認可機構本外幣存款總額，按月顯著下跌7%至14.82萬億元，其中港元存款跌幅更達11.8%，即港元存款按月減少了10,216億元。不過若撇除期內招股因素的特殊效應，經調整後2月份存款總額及港元存款跌幅僅2%及2.7%。據了解，該局掌握3月份初步數據所得，存款總額輕微回升，銀行界指暫無資金大幅流走迹象。

今年1月底招股的快手，獲1.28萬億元認購額成為新股凍資王；去年10月招股的阿里巴巴旗下螞蟻集團，更凍資金逾1.3萬億元，惟最終螞蟻暫緩上市。兩次巨型招股完成後，均引發隨後一個月份的存款總額回落，去年11月，本地存款總額及港元存款總額，分別按月跌6.8%及12.6%。

金管局：招股因素 勿過度解讀

金管局公佈指，大型新股認購活動令今年1月底存款總額按月增加9.8%，當中港元存款升18.6%，當這些新股認購活動完結及發行人退回認購資金後，自然令2月份存款額按月回落；存款下跌另一原因，亦由於期內企業客戶以存款償還數筆大額貸款所致。該局認為外界應觀察存款額長期趨勢，如去年存款總額升5.4%的指標，毋須過度解讀個別月份波動。

貸款方面，2月份貸款與墊款總額按月跌7.7%（單月年率化計跌幅度92.7%），若撇除新股認購活動對貸款影響，2月份僅按月跌0.9%（年率化計跌10.3%），該局稱貸款額按月縮減，同樣與期內企業客償還數筆大額貸款有關。

一名銀行存貸業務主管表示，暫時看不見有資金顯著流走現象，的確有部份人移民離港，但他們普遍不屬於最高端資產一族，故相信資金流失情況不算太多，現時銀行體系總結餘亦無變動，市場資金保持充裕。至於2月份貸款按月下跌，他認為信貸需求普遍有放緩迹象，主要因為經濟復蘇未算顯著及疫情仍然持續有關。