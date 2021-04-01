12港人被扣押大陸，其中8人上周一遣返香港，當中「香港故事」成員李宇軒還柙三天後，遭律政司落案起訴，控以串謀壹傳媒創辦人黎智英等人勾結外國或境外勢力危害國家安全及協助罪犯等三罪。案件昨日再訊，李宇軒仍在接受強制隔離檢疫，繼續缺席聆訊；但外間一直無法接觸的他昨日疑似「被代表」，突然由一名叫羅達雄的大律師代表出庭，家人對此並不知情。羅達雄所屬的大律師事務所於今天4月1日發表聲明，對傳媒形容羅為「官派律師」一事深感遺憾，又指國安法屬於全新的法律體系，處理上必須要有超乎正常的謹慎，羅亦無責任向傳媒甚至李的家人透露詳情。

聲明由大律師樓Olympia Chambers主席朱奉慈發出，表示對部份傳媒關於李宇軒牽涉國安法案件及大律師樓成員羅達雄的報道深感委屈。聲明指羅大狀受私人事務律師樓委聘出庭，處理案件再提訊事宜，以確定聆訊進度及被告正受港府合法羈押。至於李宇軒昨日缺席聆訊，只因要按法例要求強制隔離檢疫，並無其他原因。

聲明指出，羅大狀並無責任向傳媒以至李的家人透露客戶指示詳情。李的家人如欲進一步得知李的身體狀況，大可向相關事務律師查詢。而羅大狀現正處理的國安法案件，屬於嶄新法律制度，處理上必須要有超乎正常的謹慎。

李宇軒的案件將於下周再訊，聲明指公義屆時將會彰顯，更揚言針對羅大狀及律師團隊的含沙射影，對香港以至本港司法體系並無好處。聲明同時慰問李宇軒的家人，希望他們不再憂慮。

至於有傳媒形容李宇軒被官派律師代表，聲明對此表示極度遺憾，並指傳媒僅靠查詢或猜測而非證據作出推論，揚言這是自我實現的預言（Self-fulfilling prophecy）。

其實記者昨日已致電羅達雄所屬大律師樓Olympia Chambers查詢，惟接線男子指羅不在辦公室，又指他們不方便透露或回答任何有關12港人案件的詳情，並謂：「唔好打嚟喇，係咁啦，bye bye。」隨即急忙掛線。記者再次致電時，亦為同一男子接聽，其態度明顯轉差，更警告記者謂：「唔好再打嚟，再打嚟就報差館！」羅大狀的私人電話則於接通後沒人回應，未幾掛線。事隔一天，大律師樓於今天4月1日才發出聲明澄清。

案件押後至4月7日在西九龍裁判法院再訊，預料李宇軒屆時將完成強制隔離，可以出席聆訊，其間李交由懲教署看管。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！