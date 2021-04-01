第一次注意到「身份認同」問題是在1987年。那時剛完成中學會考，與幾個同學到大陸背包旅行。幾乎所有景點購票都是兩級制：內地人一個價錢，外賓（含港澳人士）另一個貴好幾倍的價錢。當時我略通普通話，排內地的隊，但往往被眼利的大陸人看破。「他們香港人！」然後要我們買外賓票。那次畢業旅行讓我知道，「香港人」屬於外賓，原則上須使用外匯券不可用人民幣，有「特權」光顧專為外賓而設的友誼商店和購買可口可樂。當時「香港人」是一個「含金量」較現在高很多的身份。

時移世易。今天，同樣一句「他們香港人！」可能會有截然不同的解讀。然而，這並非歷史上的孤例。香港人歷史上另一個身份也經歷了翻天覆地的轉變。

這個身份，是「華僑」。

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首先從字義分析。「僑」者，「暫時僑居在某個地方」之謂也。《康熙字典》曰：「旅寓曰僑居，六朝有僑置郡縣」，「僑置郡縣」的意思是將受到戰爭影響的郡縣遷移到另一個地方。那麼，今天香港境內居民有沒有僑？當然有。例如新界錦田有悠久的打醮傳統，打醮是原居民的盛事，但村內的非原居民若想參加，也可登記為「信僑」。換言之，這些非居民的身份是僑民。以上兩例，說明「僑居」現象可以出現在國家甚至城市內部，而不一定涉及主權和國界。而港九兩地除了開埠前小量原居村民外，大部份人口都是外地、外國遷居而來，所以稱之曰「僑」，合情合理。除「華僑」外，「西僑」、「英僑」、「日僑」等字眼不時會出現在戰前的報紙上。

「僑」字合理，「華僑」則可能令今人稱奇。一來這個身份已經消失，二來「華僑」的潛台詞——「中國人僑居香港」暗示香港是外國——在今天政治不正確。然而，今天不正確，不代表當年不存在過。其實，將整件事放在具體的歷史時空考察，便會豁然開朗。香港經《南京條約》割讓英國，自此之後尤其是1949年前並不屬於中國的版圖，地圖上「香港」一名往往在其後括上「英屬」字樣。尤有甚者，民國年間，「毋忘國恥」之聲響之不絕，民族主義運動下產生出一種特別產品：國恥地圖。它詳細列出歷年來經不平等條約割讓出去的土地，其中當然包括香港、澳門等。國恥地圖「榜上有名」的割讓地，之所以構成「國恥」，是因為他們原屬中國，但後來淪為域外之地；居住其中的華人，除非歸化外籍，否則他們的身份便是「華僑」了。職是之故，戰前報紙的標題上自然經常出現「香港華僑」、「澳門華僑」等字眼。有趣的是，當時連在上海租界內的華人也被稱為華僑，例如1927年《香港工商日報》一則新聞的標題「滬華僑反對增稅」，其內文曰：「此間住客聯會昨日議決，租界內華人店舖須於禮拜日一律閉門派員赴工務局，請願取消增稅。」

香港與其他域外之地最大的不同，在於它與中國接壤，而且在中共建國前一直沒有邊界管制，兩地居民可以自由進出。因此，香港成為眾多僑埠之中與中國關係最密切的其中一個。之前在「賽西湖」專欄文章提及過的香港旅行界泰斗黃佩佳，他閒時會到廣州嘆一盅兩件，即日來回。

1925年10月24日《華僑日報》有一篇評論，頗能說明當時香港華僑的狀況。作者自稱「唐老人」，標題為「我所見之怪極」，內文曰：「『祖家』這個名詞，乃各國僑民對其祖國之稱也，而港僑華人，往往以『祖家』二字，認為英倫之代名詞，稱其貨曰『祖家貨』，赴倫敦留學曰『返祖國讀書』，其餘種種，實不勝枚舉，誤解如此，能不怪極。」這則評論透露如下訊息：第一，香港華人是華僑；第二，港僑應認中國為祖家；第三，不少港僑卻認英國為祖家；第四，作者作為老港僑（唐老人）， 對有關情況表示怪極。差不多100年前與今日都出現了「怪極」的「祖國」問題，歷史不可謂不諷刺。

香港華僑與內地存在着甚麼關係？港僑關心國內政治，武昌起義後，「香港華僑集洋二十萬元，捐助廣東軍政府，香港於星期一日慶賀廣東獨立，香港政府已允其燃放煙火。」（上海《申報》1911年11月12日）1930年代，日本侵華，香港華僑團體購買飛機為蔣介石祝壽，「據一般僑商之意見，以為本港華僑不下六七十萬，設能擴大勸捐範圍，即每人捐款二毫，已有十餘萬元，足以自購一機。」（《香港工商日報》1936年9月22日）

既屬華僑，回鄉懇親便是大事。當地政府亦會接待，以示隆情。既然血濃於水，香港的教育也「緊跟中央」。香港僑校會向國民政府僑務委員會立案註冊，僑校會參加由國民政府教育廳舉行的畢業考試。1941年的僑校名單上，培英、麗澤、香島、培正等學校至今仍然屹立。

隨着中共建國並反對一切不平等條約、「香港人」身份出現，以及中國收回香港主權，「華僑」這個香港居民身份已告消失。有趣的是，香港居民歷史上曾經有過的幾個身份，均「不得善終」：開埠初期來港華人因被中國政府認為幫助英夷而被貶稱為「奸民」，之後行之幾十年的「華僑」今天可能被視為政治不正確，而「香港人」的命運似乎亦相差不遠。香港作為「邊域城市」（frontier city），不斷處於不同觀念的會衝之處，無論任何身份，都會具有相當張力。這個情況，似乎在可見的將來，也不會改變。

楊穎宇博士簡介

楊穎宇，香港大學歷史系文學士、哲學博士。唸大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然，畢業後才發現這並不一定是常態：教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句，公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實，竟會犯禁。這不是真實的歷史。

香港開埠前，中國人說它是小漁村，英國人說它是「貧脊的石頭」，但無論如何開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本專欄將選取殖民地時期香港歷史的點滴，與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

楊穎宇主持的全新節目《這才是真實的香港史》逢周四晚10:30pm在果燃台及蘋果動新聞YouTube頻道播出，敬請留意。

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