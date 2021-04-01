一對受市區重建局重建發展項目影響的夫婦就安置安排提出申請，其間向一名市建局職員提供2,000元賄款。涉案夫婦早前承認一項向公職人員提供利益罪，今日在九龍城裁判法院被判囚4個月，但獲緩刑兩年。

裁判官判刑時指，廉潔對香港以至任何文明社會都相當重要，公職人員有其自己的工資，包括警察及法官，毋須要另外給予報酬。兩人的行為對社會造成破壞，理應即時監禁。惟考慮到兩人的背景及案情，而且及時認罪，決定以入獄6個月為量刑起點，基於被告認罪扣减三分一刑期，判監4個月，同時緩刑兩年。

被告徐繼碩（68歲），報稱任職清潔工人，其妻孫少春（53歲）則報稱家庭主婦。

案情指，夫婦同租住土瓜灣一個單位，單位位於市建局「鴻福街/銀漢街發展計畫」受影響範圍。住客如符合資格，會獲市建局安排安置或提供特惠津貼。

兩人為獲安置，2020年6月10日向負責處理上述重建發展項目安置安排申請的市建局收購及遷置部高級主任提供現金2,000元。該主任及後向市建局報告事件，局方其後將事件轉介廉政公署跟進。

【案件編號：KCCC669/21】

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