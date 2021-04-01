投身香港民主運動近40年、今年69歲的民主黨前主席兼支聯會副主席何俊仁，今日因「8.18流水式集會」案被判罪成。他在宣判前夕接受《蘋果》訪問，身負4宗案件的他坦言已有入獄的心理準備，「無嘢放唔低」。曾於2017年患上初期肺癌的他近日已約見醫生，準備一旦要入獄時所需服用的藥物清單。何稱，即使在最壞的時間，港人仍應保持希望，對香港的承擔也不應因為悲觀或樂觀有變，「正如有家人患上重病，我哋唔會因為呢個病醫唔醫得好，而決定去幫幾多，都會盡力去醫佢。」

記者 林俊謙

「投身民主運動嘅人，點會唔使坐監？」何俊仁判刑前夕的一星期，因為要到不同監獄和收押所探望戰友和代表「反送中」運動被告上庭而四出奔走，倦容連不時探望獄中人的朋友也笑他「仲殘過坐監啲人」。他說已就8.18案有坐監的心理準備，認為相對在囚手足，自己已算幸運，既已達退休年紀，子女亦已長大成人，「我做咗（民主運動）咁多年，都仲未需要坐監，都好好運啦；任何一個地方，投身民主運動嘅人，點會唔使坐監？」

90年代開始投身政治，何俊仁眼見戰友近年逐一被捕、被控、被囚，自然百般滋味在心頭，民陣即使多次申請遊行集會亦遭警方拒絕，何與部份民主派仍然希望，港人續有表達意見的自由，故此不惜在未獲警方發出不反對通知書下，如常上街表態。最終他因2019年10月1日「沒有國慶只有國殤」遊行及2019年10月20日九龍遊行，被控組織未經批准的遊行。連同去年6月4日六四燭光集會被控煽惑他人參與未經批准集會，何俊仁身負4宗罪。

「中共打到香港殘廢」

「每個人做一啲可以做到嘅嘢，唔係一定需要犧牲，亦唔係一定要暴力抵抗，有一個仁心喺度，互相支持。」正如何俊仁所言，每個人在運動中都有不同崗位。反修例運動爆發後，何俊仁也為多宗反修例運動案件打官司，因此發現不少港人未有放棄，包括積極協助被捕人士的年輕律師、大力捐款支持6.12基金的巿民、透過記錄示威情況為被捕人士討回公道的熱心巿民和記者，以及支援被捕人士和家屬的組織「石牆花」，相信有心人播下的種子，總有結果的一天。

他稱，完全理解有子女的港人不想下一代變成「愛黨跟黨走」、拒絕接受普世人道和文明價值而選擇移民離港，指若有人移民，絕對不會叫對方留低，「但我唔會叫人走」，「若然有人有意識地留喺香港，因為對香港有感情，覺得留喺香港，可以為香港做啲嘢，我更加尊敬，我自己同一班朋友都係咁諗。」

面對民主派戰友近年先後被捕、還柙、流亡，何俊仁當然痛心，認為中共利用《國安法》全面打壓民主派，是與中美關係激烈磨擦，及與中共領導人被美國制裁有關，形容中共做法相當「重手」，「等於對一個唔聽話嘅細路仔，用最重嘅家法打到佢殘廢。」

但他認為，中共以「趕盡殺絕」方式對付民主派和香港人，最終只會失敗收場，一是因為中共「留島不留人」的策略，將令國際社會對香港失去信心，另一個更大的歷史恥辱，是中共讓全世界人看到，自己無能力管理好香港，「你（中共）可以唔認係一個失敗，但歷史一定話你聽，一定係一個失敗，就係原來喺殖民地時候，啲人會覺得（香港）呢度幸福，所以咁多百萬人申請過嚟、游水過嚟、偷渡過嚟，可以喺度受教育、搵到錢，成為有學問的人，喺度安居樂業；跟住你接管咗之後，啲人就要逃亡、坐監。」

「華叔都係太樂觀」

他引述已故支聯會創會主席司徒華早於97年前已預言，中共專權統治下，民主派即使取得主流民意支持，亦不足以執政，「華叔話我哋起碼要在野20年，唔好諗住執政。而家我哋發覺，可能佢（華叔）都係太樂觀，而家唔係回歸後20年不能執政，而家係回歸後20年我哋要去坐監」。但他深信，歷史不會因專制政權和獨裁者而停下腳步，而是會繼續向前、改變，「用返共產黨嘅辯證法嚟講，呢個世界乜嘢都係改變之中，乜嘢都在否定之中，呢個係共產黨都信嘅，不過到佢哋掌咗權，佢哋就唔想信啫。」

除了何俊仁，支聯會另一核心、主席李卓人也是8.18案中被告，加上有傳政府或取締支聯會，今年還會否有六四燭光集會？何俊仁認為，即使該會常委全數被捕，最重要是「人心不死」，相信巿民可在六四當晚，自發點起燭光悼念，「好多人都同我哋講，如果支聯會做唔到集會，我哋咪（六四）嗰日8點鐘，每個人自已攞支蠟燭上街囉」。他相信中共即使消滅支聯會，亦消滅不了人心，「我相信啲人會做嘅，即使拉晒我哋，佢哋會以第二種形式，個火種仲喺度。」

何俊仁維權半生

●年齡︰69歲（1951年12月1日出生）

●出生地點︰香港

●家庭狀況︰已婚，育有三名子女

●簡歷︰畢業於香港大學法律系，取得港大法律學學士、港大法律學專業證書、香港高等法院律師及國際公證律師資格，是執業律師和公證律師

●從政經歷：

1990年 與其他民主派組織香港首個政黨香港民主同盟（港同盟），港同盟於1994年與匯點合併成為現時的民主黨

1995年 透過直選成為立法局議員及區域市政局議員

1997至1999年 出任臨時區域市政局議員

1998至2016年 出任立法會議員

1999至2015年 出任屯門區議員

2006至2012年 出任民主黨主席

2014至2019年 出任支聯會主席，現為支聯會副主席

資料來源：《蘋果》資料室

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！