【本報訊】因參與或組織民主派初選而被控串謀顛覆國家政權罪的北區區議員、民主黨林卓廷，昨午公佈辭任北區區議員一職，正式結束其議員生涯。他寫信予香港市民，感謝市民對其信任，稱其議員生涯是其光輝歲月，未來在「愛國者治港」下，作為民主黨員出選之路必盡，但相信「天生我才必有用」，着公眾毋須為他擔憂。

指無法履職 感謝市民信任

民主黨發新聞稿表示，林卓廷已透過其團隊成員向民政事務總署署長謝小華女士遞信，辭去北區區議員一職，昨日生效。

2015年當選北區石湖墟區議員的林卓廷前年成功連任，惟上月因參與初選被控串謀顛覆國家政權，現正還柙，民主黨指，林認為保釋機會渺茫，既然無法親自履行職務，惟有忍痛請辭。

在獄中的林卓廷寫了兩封信致香港市民及北區居民，感謝市民多年來信任和支持，亦感謝同事、義工多年來一直鼎力襄助，他自言無論是成為「雙料議員」，還是「雙失囚徒」，他依然自傲，「林卓廷仍然是林卓廷」，並感謝市民支持及信任。他又回想2011年民主黨在北區嚴重失利後臨危受命，開展北區地區工作，終在2019年更迎來民主派大捷，其間與香港市民經歷過佔中運動，反修例運動，「今天回首，我經歷了精采的十年」。

林又解釋今次請辭區議會，除因自知政權不容他宣誓，更因身陷牢獄，相當一段時間不能履行議員之職，與其強佔議席不如歸去，至於未來如何，他相信自有主宰，「眼前先走完這未知的牢獄之路，天生我才必有用，大家不用為我擔憂的」。