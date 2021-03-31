【本報訊】5歲女童疑遭虐待致死案，生父及繼母被控謀殺，控辯雙方早前舉證完畢，昨於高等法院結案陳詞。控方指，生父與繼母案發期間持續虐待及疏忽照顧女童，導致她免疫系統受損，細菌感染下患敗血症致死。辯方反駁稱親父只有中五學歷，不知未能及時帶女童求醫會引發一連串後果，強調本案只是一家人性格不合造成的悲劇；又指大眾文化總愛將繼母描繪成邪惡的化身，但沒有人本性邪惡，繼母始終愛兩童，只是不懂得如何當一個好母親。

案發2017年8月至翌年1月，死亡女童Z及在生胞兄男童X的親父及繼母，均否認謀殺Z。第三被告為繼母的母親，她否認虐待Z及X。女童Y則為繼母的親生女。

控方結案陳詞指，繼母及親父於案發期間持續虐待及疏忽照顧Z，包括連續數日讓Z捱餓，更綑綁及打她，令Z的免疫系統器官胸腺體積較常人細小，削弱免疫力，繼而細菌入血染上敗血症死亡。Y曾供稱父母「隔日打」Z及X，又指二人與兩童「飛高高」及「扮超人」時，享受懲罰兩童。

稱父學歷低不懂遲求醫後果

雖然繼母自稱患抑鬱，但被捕後推卸責任予兩童親父，故未失去抑鬱患者缺乏的判斷力。第三被告面對虐兒罪，她明明可阻止女兒及女婿體罰兩童，卻選擇袖手旁觀。

辯方陳詞承認親父以錯誤方式管教兩童，但解釋他原意是好，反問一個中五學歷的普通人，怎會曉得因未能及時帶Z求醫，會導致她的免疫系統受損繼而致死。辯方認為本案只是因家人之間性格不合造成的悲劇，形容案中成人與小童間的僵持，最終由Z臨死時一句遺言「媽咪，我好驚呀」戛然而終。

辯方續指，繼母需應付繁重工作，難以管教兩童，卻要日復一日面對上述困難，她看見Z經常「搣焦」才會綁着Z。雖然她沒有帶Z求醫，但她每天均會替Z洗傷口，若完全不在意Z，大可讓她就此離去。辯方反問陪審員，若繼母不愛Z，為何會為Z付出：「難道繼母的行為只是出於純粹的憎恨嗎？」辯方認為，無人本性邪惡，繼母愛着X及Z，只是不懂得如何當一名好母親。聆訊今續。

案件編號：HCCC28/20