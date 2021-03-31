【狙擊毛孟靜僭建】

【本報訊】前特首梁振英有份成立的「803基金」去年申請司法覆核，挑戰屋宇署不對前立會議員毛孟靜住宅僭建執法，高院昨聽取覆核許可申請。基金指案件涉及公眾利益，但律政司質疑基金主要活動是懸紅徵集前年社會動亂疑犯的資料，與僭建無關，案件亦非廣泛影響公眾，基金沒有資格興訟。法官押後頒佈是否受理案件。

官：法庭恐被覆核淹沒

代表803基金的資深大律師藍德業昨指，僭建執法有廣泛影響，政府判斷本案僭建物性質時犯法律錯誤，本案影響政府如何界定「須予以取締僭建物」，有重大公眾利益。對於政府指本案有更具資格的覆核人選，例如毛孟靜鄰居，藍德業說證據顯示鄰居也有僭建，他們可能出於私利而不投訴毛孟靜。

法官關注，如果有人成立公司就可向法庭投訴僭建，法庭恐會被司法覆核淹沒。藍德業指，毛孟靜是知名人士和前立法會議員，其個案受公眾關注，倘若公然僭建毋須處理，會損害制度的公信力。

政府質疑，基金主要「業務」是懸紅徵求前年社會動亂疑犯的資料，也欠專業知識。藍德業則說，基金由前特首梁振英和立法會議員成立，宗旨是維護法治和秩序，前年自然特別關注社會動亂。專業知識方面，藍德業指梁振英本身是測量師，律政司代表則說，以他所知梁是估價測量師，不是建築測量師，而本案所需知識應是工程範疇。

律政司認為，803基金成員在本案沒有直接利益，不會單單因寫信向當局投訴就變成有利益，而本案並不廣泛影響公眾，只關乎個人物業，不會因毛孟靜是公眾人物便對法治有重要影響。

案件涉及毛與丈夫的淺水灣道住宅，車位加建變成有門窗的「屋」，持續多年。律政司指政府不是容忍，只是涉案僭建不影響樓宇結構，不危害生命或滋擾環境，因此不屬優先處理的「須予以取締建築物」，但不是永遠不會執法。

案件編號：HCAL2215/20