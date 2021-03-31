【本報訊】武肺疫情持續逾年，政府勒令關閉麻雀館等場所，但網上賭博「疫市」擴張。明愛展晴中心過去一年收到330宗賭徒求助個案，近30%人欠債超過60萬元，當中62人涉參與網上賭博，是自2012年來新高。中心表示，現時不少賭博網為吸引青年賭博，以「篤手指」形式經營，即「先賭博，後付款」，令青年「先賭未來錢」。

九成為男性 三成欠逾60萬

明愛展晴中心去年2月至今年2月，接獲62宗曾參與網上賭博的賭徒求助個案，當中逾90%為男性，教育程度絕大部份為中學及大學或以上，以19至25歲及30至39歲的組群為主，共佔62.9%。求助個案中，近30%人欠債超過60萬元，其次是欠債20萬至30萬元，佔12.9%。

中心戒賭輔導員王頌然稱，網上賭博不但可隱去身份，且隨時可投注，更毋須現金，可以借錢或信用卡下注，變相「畀人（感覺）一啲好容易贏錢嘅錯覺」，造成令賭徒欠債問題更嚴重。

王指近年以「篤手指」形式經營的網上外圍賭博增多，即先賭未來錢形式招徠，令不少未有收入的年輕人及大學生，在缺乏金錢情況下亦可下注。他強調，在香港參與境外賭博網站屬違法行為，更容易會帶來嚴重債務問題及負面影響。

賭齡超過10年、30歲阿強（化名）自疫情後留家工作，大量時間上網，足球外圍的網站令他可「篤手指」，高峯時一度贏得10多萬元，「當時覺得刺激感好大，心諗一個月咪搵百萬，仲使乜做？」他坦言賭博過程相當刺激，但最終更令他「倒輸」近100萬元，及後無力償還，更被上門「追數」，家人受受波要搬離。他欠債纍纍後，與家人關係變差，但幸好家人沒有放棄他，最終更動用預留給他的「首期」還債。

明愛展晴中心呼籲受賭博困擾人士及早求助，建議警方加強打擊網上非法賭博。本報向警方查詢，警方回覆指沒有備存相關數字。