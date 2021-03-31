【本報訊】市民前年8月13日在機場發起「黑警還眼」行動，有警員聲稱遭示威者襲擊，拔槍示警，事後多人被捕。其中綽號「椰子」的社區主任邱文勁與一名年輕港鐵維修員早前承認暴動罪，另兩男子經審訊後非法集結罪成。區域法院法官郭啟安昨判刑指，事件影響機場運作及外地旅客訪港的意欲，各人在機場犯案是加刑因素，各加刑兩至三個月。郭官又指案中被告近身圍攻亦比2016年旺角騷亂掟磚嚴重，判暴動兩被告入獄45個月，非法集結兩被告入獄13個月。

其中一名被告的母親開庭前已不停哭泣，甫開庭又再啜泣掩面。四名被告步出犯人欄時向旁聽席揮手，「椰子」邱文勁舉手振臂，朋友揮手回應。被告邱文勁（32歲）及港鐵維修員葉文亮（25歲）早前承認在機場一號客運大樓2號區暴動，廚師高穎康（25歲）及清潔工麥幸雄（24歲）被裁定在一號客運大樓離境大堂外的暢航路非法集結。

被告稱遭警暴 官：無關審訊

郭官昨判刑時指，法庭不會考慮政治因素，暴動開始前十分鐘已有人集結並包圍警方車隊、向警照雷射光及用行李手推車攻擊警車車身。增援的拔槍警17824黃耀華在客運大樓內被人圍毆數分鐘，甚至被搶去警棍向他頭盔敲打。郭官認為，暴動罪不應只考慮個人行為，也要考慮機場內集體包圍警員行為，警員無疑受即時威脅，及時拔槍阻止，否則後果堪虞，有機會頭破血流。

郭官稱，近身圍攻比起2016年旺角騷亂的遠距離掟磚更嚴重，本案影響機場運作及外地旅客訪港意欲，而公職人員執行職務並不討好，被告不能期望可得到同情。針對機場犯案因素，兩名暴動被告各加刑三個月，非法集結兩人各加刑兩個月。

對於暴動罪判刑，法官以四年九個月為量刑起點，兩人在開審前認罪獲四分一減刑，次被告葉文亮雖患過度活躍、亞氏保加症及抑鬱，但他自願犯案，不獲額外減刑。

至於在暴動案發生前的非法集結，郭官形容兩案「一脈相承」，指辯方低估非法集結控罪的嚴重性，兩人集結行為令現場情緒升溫，實際上出現了圍毆警員的後果。第四被告麥幸雄聲稱遭警員不恰當對待而受傷，但這點與審訊無關，不會減刑。就非法集結罪，法庭以12個月監禁為量刑起點，兩人背景良好各獲減刑一個月。

案件編號：DCCC814/19、27、28/20