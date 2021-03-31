【音訊全無】

【本報訊】12港人被扣押大陸，其中八人上周一遣返香港，當中「香港故事」成員李宇軒還柙三天後，遭律政司落案起訴，控以串謀壹傳媒創辦人黎智英等人勾結外國或境外勢力危害國家安全，及協助罪犯等三罪，早前已提堂。案件昨於西九龍裁判法院再訊，外間一直無法接觸的李宇軒正接受強制隔離檢疫，缺席聆訊，並疑「被代表」，突然由一名叫羅達雄的大律師代表出庭。李的胞妹稱，羅大狀並非她替胞兄安排的法律代表。

據了解，李宇軒曾會見代表律師。代表李的大狀羅達雄於庭外不肯透露任何詳情，包括李宇軒還柙的地方。

李宇軒妹妹回覆本報查詢時表示，她也是看新聞才知悉哥哥由大律師羅達雄作代表，但她指，之前與身在內地的哥哥的書信中，對方均無提及會聘用這名大律師。她說：「冇指明用邊個律師，佢寫返嚟嘅信有提及請屋企人幫佢安排回港嘅律師。」至於家人之後安排了哪位律師，她則指不便透露。

「唔覺得係冇壓力下決定」

被問到李宇軒是否「被安排」由羅達雄作代表，李宇軒妹妹指不論是「被安排」或是所謂「自願」，這也與李宇軒本身的意願有很大出入，「我唔覺得係佢喺冇壓力之下作出嘅決定」。

李宇軒被移交返港至今，官方從未透露他的下落，家屬連日向懲教署和警方等多個部門查詢，均不得要領。其胞妹早前向傳媒表示，一直未能與李宇軒聯絡，更形容他「人間蒸發」，情況極不尋常。家屬委託的律師曾到警署欲會見李，惟警員稱李正在錄口供「唔想見律師」。據悉，李現正單獨囚禁在小欖精神病治療中心，屬高度設防院所，扣押安排由懲教署神秘組負責。

李的案件於本月24日首次提堂，由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德處理。當時李因強制隔離缺席聆訊，控方曾於庭上指李宇軒已經會見其代表律師，惟當日大律師並無出庭，控方亦拒透露大律師身份。

有消息曾指李宇軒抵港後健康狀況良好，思維清晰，交代暫不需要律師代表。惟案件昨日再提堂時，李宇軒則獲大律師羅達雄為其代表。

羅達雄所屬大律師樓為Olympia Chambers，記者昨致電查詢，接線的男子指羅不在辦公室，又指他們不方便透露或回答任何有關12港人案件的詳情，該男子並謂：「唔好打嚟喇，係咁啦，bye bye。」隨即急忙掛線。

記者再次致電時亦為同一男子接聽，其態度明顯轉差。記者欲追問男子是否職員以及會否介意透露其身份，男子立即打斷問題，表示「好介意好介意」，又警告記者謂：「唔好再打嚟，再打嚟就報差館！」羅大狀的私人電話則於接通後沒人回應，未幾掛線。

案件押後至4月7日在西九龍裁判法院再訊，預料李宇軒將完成強制隔離可出席聆訊，其間李交由懲教署看管。

案件編號：WKCC1107/21