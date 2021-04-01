民陣於前年反修例運動期間，發起8.18維園「流水方集會」，黎智英、李柱銘及梁國雄等9名民主派人士被控組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結罪。案件將於今早10時半在西九龍裁判法院宣讀裁決，不少團體及市民今早已到法院外聲援被告，

職工盟與工黨等團體今早在開庭前到庭外聲援，民主黨劉慧卿、工黨張超雄等都有到場，部份被告李卓人、何秀蘭及梁耀忠亦一同拉起橫額，高叫「反對政治檢控」、「五大訴求 缺一不可」等口號。

身穿寫有「撐到底！」黑色上衣的李卓人在開庭前庭外發言時說，現時政權的政治打壓是對所有「爬山的兄弟姐妹」都是「一棍扑落嚟」，打壓所有手足，無論是和理非、勇武、資深大律師、前立法會議員、年輕抗爭者都無一倖免，但相信大家仍會繼續爬山努力。

他指雖暫未知判決結果，但20日的審訊能重新審視8.18的歷史意義，當日有170萬人集會，政府之後竟將所有遊行集會打壓禁止，在艱苦下、民主自由各方面倒退情況下，港人可能不知道未來可以如何走下去，但勉勵大家希望能相信香港人毋忘初心，「終有一日我哋會成功，喺呢日未嚟到前，我哋燃點燭光，在黑暗隧道大家一齊睇到同行，相信我哋最後會得到勝利」。

被告之一長毛梁國雄的太太陳寶瑩亦在判決前引述丈夫昨日曾透過朋友在獄中傳出訊息，批評中共要扼殺過往香港人用的表達意見的「武器」——投票及大型公眾集會，先修改選舉制度令民主派無法參與選舉，廣大港人的意見無法表達；港人和平集會的權利是否仍有，將視乎今日判決結果，會否破壞基本法容許的集會權利。

9名被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘與區諾軒，其中梁耀忠已承認明知而參與未經批准集結罪，另面對的組織未經批准集結罪則留在法庭檔案，不予起訴。至於區諾軒則承認兩罪，兩人將於今天透過大狀求情。

開庭前庭外情況

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