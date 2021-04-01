自詡政治中立的香港警察，繼續緊跟中共政權，大肆發表批評美國的言論。警務處副處長（管理）郭蔭庶接受《彭博》訪問時，表示美國「基本DNA就是激進」，其遏止中國崛起之意，可謂「公開秘密」；他更聲稱，「有證據」證明美國為了政治利益，導致香港過去兩年的社會動盪，迫使中央出手制定《國安法》及修改選舉制度，但沒有給出實質證據。他亦「告誡」香港人，不要嘗試「無限接近」政治紅線。

郭蔭庶被問到，香港是否需要長期而持續的審查制度時，先指在現今充滿敵對意識的國際形勢下，沒有國家願意暫停已經訂立的審查；並把這個矛頭直指一些「基本DNA就是激進」的國家。記者問是否意指美國，郭稱「是」，因為美國一直想阻礙中國崛起。

指美國盤算香港動盪促使中央出手

記者追問，香港過去兩年的社會動盪，郭是否認為也是美國的盤算，並促使中央出手，落實《國安法》、修改選舉制度﹖郭表示同意，因為這些舉動符合了美國的政治利益。他更指，有證據證明他的推論，但沒說明證據是甚麼。他又告誡香港人，不要挑戰政治紅線，或徘徊紅線邊緣，以為這就不會有事。

聲稱自己最關心只是市民安危

國際社會認為警隊透過擴大編制、審查社交平台內容等方法，延伸政權的維穩手段，郭稱不同意，自己最關心的只是市民安危，例如晚上外出是否安全、家長會否擔心年幼的女兒獨自夜歸。但全國人大常委會修改選舉辦法後，警察國安處具有審查候選人的權力，同樣被指是為政權維穩，郭則稱自己並非主責人員，不清楚具體如何操作，但相信與其他國家做法一樣而已。

警員證供被斥無邏輯 郭蔭庶辯稱辯方律師把戲

最近涉及「反送中」運動的法庭審訊，多次有警員被法官批評供詞與現場影片或其他環境證供不符，甚至被質疑證供不可信、毫無邏輯可言。郭蔭庶辯稱，可能因為警員經驗不足、緊張，也有可能因為辯方律師用了「比較聰明的把戲」，才導致上述情況。他更指，包括法官意見在內的相關評論，有時也不能說出事情的全部。

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