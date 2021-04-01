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閹割選舉︱林鄭指非所有參選人需國安處審查 特首及法官不會任資審會主席

11分鐘前
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具有「香港特色」的選舉制度下警方國安處及由特首任主席的港區國安委會審查候選人資格，令外界質疑特首選舉制度內或涉利益衝突。特首林鄭月娥接受有線電視訪問時表明，特首、現任或退休法官不會出任資審會主席，只有特區主要官員才適合擔任委員。她指，並非所有參選人都要經過國安處審查，形容是有「懷疑」才有需要被審查，特首亦不會出任資格審查委員會主席。

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外界關注資委會的成員組成，擔心令有意參選者有利益衝擊，林鄭在訪問中談及誰人有資格擔任委員時稱，由於要符合「公正、碓保無利益衝突、無政治考慮、唔怕被『起底』、制裁，又要得到中央信任」，稱研究多項因素後，似乎只有一類人可以完全滿足資格，「就係已獲中央委任，按《基本法》行政長官提名、中央委任任命嘅一批十幾位主要官員」。她指，由於相關人士有權查看《國安法》資料，因此現任或退休法官都不適合。

林鄭認為，由政府主要官員出任資格審查委員會，取代選舉主任審查候選人資格是十分合適：「市民信唔信都好，畢竟係管治團隊嘅核心，去做原本由中級公務員做嘅工作，提升到主要官員（做），而主要官員要問責，要向社會、中央問責，去做呢個工作，我覺得非常之合適。」

梁振英成總召集人大熱 林鄭指屬中央權力不會有人被稱「總召集人」

外界也關注選委會下總召集人一職是否「超然」，目前身兼全國政協副主席的梁振英為大熱。林鄭稱，召集人制度是「兜底條款」，是一個非常時期的手段，因此不會有詳細的內容說明，她並指有關制度屬中央權力，非本地有權立法，形容日後在香港選舉不會有「召集人制度」，亦不會有人被稱為「總召集人」，「去到非常情況，先由行政長官，畢竟佢係特區負責人，佢就會提交報告畀中央，中央如果冇其他手段，唔可以立刻有方法解決，就要啟動召集人制度。」

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