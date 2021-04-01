具有「香港特色」的選舉制度下，警方國安處及由特首任主席的港區國安委會審查候選人資格，令外界質疑特首選舉制度內或涉利益衝突。特首林鄭月娥接受有線電視訪問時表明，特首、現任或退休法官不會出任資審會主席，只有特區主要官員才適合擔任委員。她指，並非所有參選人都要經過國安處審查，形容是有「懷疑」才有需要被審查，特首亦不會出任資格審查委員會主席。

外界關注資委會的成員組成，擔心令有意參選者有利益衝擊，林鄭在訪問中談及誰人有資格擔任委員時稱，由於要符合「公正、碓保無利益衝突、無政治考慮、唔怕被『起底』、制裁，又要得到中央信任」，稱研究多項因素後，似乎只有一類人可以完全滿足資格，「就係已獲中央委任，按《基本法》行政長官提名、中央委任任命嘅一批十幾位主要官員」。她指，由於相關人士有權查看《國安法》資料，因此現任或退休法官都不適合。

林鄭認為，由政府主要官員出任資格審查委員會，取代選舉主任審查候選人資格是十分合適：「市民信唔信都好，畢竟係管治團隊嘅核心，去做原本由中級公務員做嘅工作，提升到主要官員（做），而主要官員要問責，要向社會、中央問責，去做呢個工作，我覺得非常之合適。」

梁振英成總召集人大熱 林鄭指屬中央權力不會有人被稱「總召集人」

外界也關注選委會下總召集人一職是否「超然」，目前身兼全國政協副主席的梁振英為大熱。林鄭稱，召集人制度是「兜底條款」，是一個非常時期的手段，因此不會有詳細的內容說明，她並指有關制度屬中央權力，非本地有權立法，形容日後在香港選舉不會有「召集人制度」，亦不會有人被稱為「總召集人」，「去到非常情況，先由行政長官，畢竟佢係特區負責人，佢就會提交報告畀中央，中央如果冇其他手段，唔可以立刻有方法解決，就要啟動召集人制度。」

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