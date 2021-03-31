【本報訊】全國人大常委會前日通過閹割香港選舉制度，由建制派控制的立法會討論人大決定的小組委員會昨再度開會，部份建制派關注日後被DQ參選人是否永遠無法再參選，政制及內地事務局長曾國衞稱，被DQ人士不代表以後失去參選資格。

稱持外國護照可戰選委

小組委員會主席廖長江關注，被資格審查委員會DQ的參選人是否永遠無法再參選。熱血公民鄭松泰憂慮，資格審查委員會成員包括主要官員，若官員曾經與議員交惡，會否在審查時有針對的問題。

曾國衞聲稱，過去被選舉主任DQ「唔等於另一次選舉由資審委（審查）自動唔符合資格」，揚言每次都是按情況決定。他續指，問責局長不會因曾被議員批評而針對個別議員或偏私，「請你放心，（局長）做任何嘢都係秉公處理」。

至於選委會新增的內地港人團體代表，曾國衞表示，當局會與五個內地辦事處揀選合適的內地港人團體，敲定後在議會審議，聲稱有關團體會很全面，不會只得商界團體。他又補充，持外國護照人士可以參選選委，但未必可以循選委會議席晉身立法會。

建制派藉機表態撐北京閹割香港選舉制度，身兼基本法委員會委員的經民聯梁美芬大讚選委會加入分區委員會等分組，「真係幾好嘅建議」，因分區委員會成員是「比較成功嘅人士」，又沒有政治目標，只想服務社區。新民黨葉劉淑儀形容將來立法會可以精英化，因創科界會有中科院人士。