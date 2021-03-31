【本報訊】劏房小組調查發現，去年本港樓齡達15年的樓宇當中，近三萬個單位有改建劏房，劏房數目達10.1萬間，平均每個單位劏出3.38間劏房，劏房戶人口估計多達22.6萬人，房數和住戶人數較四年前分別增加9%及8%。約63%劏房戶居住面積少於13平方米，人均居住面積中位數僅6.6平方米，低於公屋標準的最少7平方米。劏房住戶月入中位數為1.5萬元，月租中位數為4,800元，即租金佔他們的入息約三分一。

人均居住面積僅71呎

劏房租務管制研究工作小組去年底至今年初，委託機構全面調查本港劏房，涵蓋樓齡達15年的所有私人住用或綜合用途樓宇，估計去年全港共有110,008間不適切居所，其中劏房有100,943間，分佈在29,897個單位，即平均每個單位間出3.38間，劏房戶人數多達226,340人。對比2016年統計處調查，當時劏房數目為92,656個，人數為209,740，即四年間劏房數目及人數增加9%及8%。至於其他不適切居所，天台屋有4,067間，板間房及太空艙則分別有3,415及1,165間。調查推算工商大廈中，6,927個單位違規設有劏房。

居住面積方面，約 63%劏房面積少於13平方米，人均居住面積中位數僅為6.6平方米（約71呎），低於房委會公屋不少於7平方米的標準。設施方面，分別有13.2%和16.8%劏房未設有獨立電錶及水錶，7.3%劏房沒有廚房，0.7%沒有廁所，4.1%沒有窗口。

收入方面，去年劏房戶月入中位數為1.5萬元，為去年第四季本港月入中位數3.3萬元的45%。以劏房月租中位數4,800元計算，即租金佔劏房戶月入約三分之一。劏房每平方米月租中位數為417元，高於去年底新界及九龍區細單位301及368元的每平方米租金。最多劏房月租介乎4,000至4,999元，5.7%劏房月租超過8,000元。

逾三分二劏房戶曾被調整租金，加幅中位數是7%；水電費中位數為每度水13元及每度電1.5元。

年齡方面，分別有33.2及31.8%住戶為25至44歲及45至64歲；有38.4%人居港滿七年，未滿七年者佔34.6%，24.1%在港出生。滿15歲的劏房戶中，有52.9%就業，其中42.9%屬個人服務行業。