民主黨胡志偉、尹兆堅及羅健熙等16名成員，去年5月遊行至中聯辦，反對通過港區國安法，警方一度派出裝甲車在中聯辦門外戒備。最終16名成員被票控違反8人限聚令。案件原定今日預審，惟各被告均決定認罪。裁判官林希維鑑於各人在審訊前認罪，刑罰可獲相當寬限，判處每人罰款4,500元。

胡志偉及尹兆堅因涉及民主派47人初選案，被控串謀顛覆國家政權，正遭收押，今由囚車押送至東區裁判法院應訊。二人在犯人欄內向到庭支持者點頭及揮手。其餘14名被告今早未有到庭，由律師代為答辯。

各被告依次是為⺠主黨現任主席羅健熙、副主席梁翊婷、以及陳欣兒、易承聰、洪駿軒、韓俊賢、周熙雯、莫嘉嫻、胡志偉、黃碧雲、尹兆堅、陳堡明、蘇逸恒、徐遠華、吳劍昇與馬旗，年齡介乎22歲至66歲。

胡志偉黃碧雲尹兆堅等5人並排站立 其餘被告與前排相距約1.5米

民主黨早前抗議通過港區國安法，去年5月22日發起遊行集會，由西區警署步行至中聯辦。其間羅健熙、胡志偉、黃碧雲、尹兆堅及吳劍昇並排站立，手持印有民主黨黨徽的橫額，其餘部份被告則手持標語牌，與前排相距約1.5米。

警方點算人數，相信聚會超過8人，各被告涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》中在公眾地方多於8人聚集。警方口頭勸喻，指各人不得參與多於8人的聚集。

警方共三度警告，要求各被告離開，解散集會，惟各人沒理會，胡志偉更用揚聲器帶領其他人叫口號。遊行隊伍橫過德輔道西行人過路處，有人陸續加入隊伍，隊伍抵達干諾道西158A號。警方見警告無效，將各被告圍封起來，表示會採取檢控行動，要求各人出示身份證。胡志偉、黃碧雲及尹兆堅一度拒絕合作，遭警告後才配合警方。

裁判官林希維指各被告並非首次提訊便認罪，但是在審訊前認罪，仍可獲得相當判刑寬減；考慮各人認罪，判每人罰款4,500元。

【案件編號：ESFS500018-33/20】

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