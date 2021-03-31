【本報訊】一名28歲由美國抵港的武肺患者對變種病毒株N501Y呈陰性，卻對傳染力更高的變種病毒株E484K呈陽性反應，是醫管局首次臨床檢測發現的個案。醫管局指，由於E484K病毒株化驗需時數天，以往會先檢測患者有否N501Y病毒株，如呈陰性會安排患者與其他確診者同住治療。為確保病人免受雙重感染，醫管局決定在病人對該兩種病毒株均呈陰性後，才調動病人到其他病房。

衞生防護中心總監林文健昨指，現時已發現的三種變種病毒株包括英國、南非及巴西，均會出現N501Y突變，部份同時出現E484K突變，研究顯示E484K的傳染能力較N501Y高。林稱昨新增的五宗輸入個案中，四宗有變種病毒株，包括三宗由菲律賓及一宗由美國抵港人士。本港至今有145宗變種病毒株個案，全屬輸入個案，當中25宗對N501Y和E484K呈陽性，六宗只對E484K呈陽性。

針對一名對N501Y變種病毒株測試呈陰性的28歲美國抵港男病人，在等候E484K檢測結果前被安排與另外三名確診病人接受治療，其後醫管局接獲通知，病人對E484K呈陽性事件，醫管局總行政經理庾慧玲昨解釋，由於E484K化驗需時數天，以往會先檢測患者有否N501Y病毒株，如呈陰性會安排患者與其他確診者同住治療，「今次係醫管局首次臨床檢測發現，之前對E484K呈陽性幾宗係喺港大研究發現」。

化驗時間縮至一天

庾續稱受影響的三名同房病人獲安排獨立病格治療及再做檢測，由於他們病毒量低，未能進行基因排序。醫管局與政府化驗所商討後，化驗所承諾縮短E484K病毒株化驗報告時間至一天，醫管局會確保病人對N501Y及E484K均呈陰性，才調動病人到其他病房。