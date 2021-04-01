前年7月7日九龍區大遊行後，有女子在旺角被群眾懷疑是拍攝在場人士的便衣女警，遭包圍及要求刪除影片，事後三名男女被控非法禁錮及非法集結等罪。案件審訊期間，被告社工供稱當晚只為分隔女事主和市民，至於被告女教師則辯稱只為弄清女事主有否拍攝現場人士，故此才充當和事佬調停。惟區域法院法官練錦鴻今裁決指在場人士所為接近批鬥，不接納兩名被告的辯解，批評女教師實是助紂為虐，而被指非禮的廚師則可能是為了討便宜或羞辱女事主而犯案，裁定三名被告罪成。

練官將三名被告還柙至5月4日，等候背景報告以及事主創傷評估報告後始判刑。練官亦明言，目前尚未有判刑取向，惟判處三名被告監禁的機會相當大。

三名被告依次為男廚師黃子隆（32歲）、男社工吳睿哲（24歲）以及女教師蘇瑋善（26歲）。他們同被指於2019年7月7日在旺角山東街與西洋菜南街交界非法囚禁女事主X，並於同日同地與其他不知名人士參與非法集結。黃子隆另被指事發時非禮X。

官裁決指夥同犯罪原則與本案沒直接關係 庭上卻詳細講解相關判詞

練官宣讀裁決前指出，上訴庭上周已在另案判詞中解釋「夥同犯罪」原則，對相關原則作出更清晰闡釋，但指該案與本案並無直接相關之處，問控辯雙方可有補充。雙方均表示沒有。

其後練官裁決處理非法集結罪期間，卻提及上訴庭在「赴湯杜火」暴動案中解釋的「夥同犯罪」原則，指個別被告是否在場並非他們應否負上刑責的唯一指標。如果有其他證據證明被告曾在幕後發號施令、提供資金或物資、公佈警方佈防、鼓勵或宣傳示威等等，即使被告不在場，也要與其他在場被告負上相同刑責。

練官續指，即使各被告的角色不同，但只要控方成功證明他們曾達成共同協議，就要負上相同刑責。控方不需要證明他們曾達致正式協議，相關協議可以由一時衝動下的言行達成。

公共場所拍照並非犯法行為 不能因此強留事主或出言侮辱

練官裁決指女事主X現年30歲，身型嬌小，比一般香港女性纖瘦。X當時可能有拍照，其行為或許不智，而她面對別人指控後的失控反應，更引起在場人士的疑心。不過，現場是公共場所，即使被拍攝者有點不悅，拍照並非犯法行為，更不是強行留下X、要求她出示手機內照片，以至出言侮辱X的理由。

即使X真的是女警、抑或只是在場人士真誠相信她是女警，從而打算調查X是否有意拍攝示威者外貌，練官認為均非從事犯法行為、強行留下X並凌辱她的藉口。練官指在場人士的行為接近批鬥，眼見X是「弱女」，於是把對執法人員的不滿宣洩於她身上，所謂質疑X盜竊和打人，不過是要掩飾他們不法行為的藉口。

綜合現場片段、八達通紀錄、閉路電視片段以及DNA證供等，練官指足以證明黃子隆案發時身在現場，並曾觸碰X的乳房，又頂著X的下體。心智正常的人，均會視之為非禮。練官又指，黃的體型比X龐大，現場也有他人控制X，他不需要作出上述動作，唯一推論便是他故意如此做，目的可能是為了討便宜或羞辱X，而兩者都構成猥褻意圖。

接納社工真誠相信事主為女警 但指說法只為逃避罪責

練官直指，旁觀者會認為X是遭受禁錮，而她的失控行為激發在場人士獸性，令他們粗暴地強行留下X，並要求她交出手機，當中黃的角色最為吃重。練官也提及X轉身打黃的一幕，但指這不過是反抗不法行為的正常行動。

練官表示，在場人士事前未有協議，惟有人指摘X錄影後，各人便合力制服她，但此舉並非出於懷疑她是女警，而是認為X勢孤力薄，令他們覺得可以欺負此人。

另外，次被告吳睿哲審訊時自辯稱，當時以為X是襲擊市民的警員，於是希望她澄清，並舉高雙手，以免與X接觸。至於高呼「人鏈」及「圍住」，吳則稱他不希望有人捉住事主，也希望分隔事主與其他市民，並保護市民。

不過，練官質疑吳並無對X作出實質指控，也沒有目睹X犯下任何事情，他供稱的所為也與現場片段顯示完全不相符。練官接納吳真誠相信X是女警，而此舉並不犯法，但他並無法律基礎強留X、要求他澄清及出言侮辱她，認為其說法強詞奪理，文過飾非，藉其說詞逃避罪責。練官也謂，吳甫出現便指摘X和呼籲群眾包圍X，行為是挑撥和製造紛爭。

女教師以「我哋」形容在場人士 官指反映各人抱著相同心態

至於第三被告蘇瑋善，她供稱目擊X被指搶劫，於是上前調解。練官裁決指，片段的確看到蘇一度為X拉好上衣，但在蘇出現時，X已被黃及另一女子拉扯，並彎身90度，實不需要蘇在場幫忙。蘇在黃箝制X期間加入，表面上是勸說X服從不合情理和不符法律的要求，實際上是協助他人箝制X。

練官亦質疑，蘇表面上是希望為事情降溫，語氣較平靜地要求X交出手機，並一再解釋為何要X留下；但以當時情況而言，蘇不可能不知道眾人質疑X是女警而包圍她。練官又指，蘇所謂的調解並非要求群眾開路讓X離開，而是著X聽從群眾不合理、不合法的要求。

現場片段可見，蘇曾說「你係咪影咗我哋先」、「我諗大家擔心嘅，係你影咗啲大家唔想出街嘅樣」、「我哋都想放你走」等等。練官認為蘇以「我哋」形容她與在場人士，反映他們抱著相同心態。

練官指蘇的行為並非調解，而是助紂為虐，認為她不可能不知道群眾集體凌辱落單的X，並非因她被指搶劫所致。練官也批評蘇聲言有正義感，在目睹他人猶如行使酷刑般拉扯X時卻沒有制止，也沒有就現場情況作基本查詢，更沒有勸阻群眾爆粗侮辱X，認為蘇當時並非真心調解。

【案件編號：DCCC893/19】

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