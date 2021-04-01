因為參加初選被控涉違國安法的荃灣區議員岑敖暉，其Facebook專頁最新發出帖文，指其荃灣區議員辦事處的電話號碼，近月幾乎每日都收到數十通滋擾電話，全部均為沒有來電顯示，即使拒接也會留言，呼籲街坊若欲以電話方式聯絡他們前，可盡量先以signal或whatsapp查詢。

有關Facebook上載短片，可見上月中及昨天每隔幾分鐘就有unknown call，有關帖文指，岑已在其辦事處電話號碼設定「拒接陌生電話功能」，強調若非電話簿中的聯絡人致電時，會直接轉駁至留言信箱，街坊有需要時可先發送訊息查詢。

尹兆堅黨友搞街站「寫信撐阿尹」

而身為葵青區議員的民主黨尹兆堅，至今仍被單獨囚於「水飯房」，難免感覺孤獨。尹的團隊與黨友決定籌辦【撐住！寫信撐阿尹】街站，今及明天兩日在葵青區設街站，歡迎市民到街站取信紙套裝寫信、或在留言簿留言給尹，屆時亦可將信件交到街站同事代為轉寄。

團隊將於今天﹙1日﹚下午5至7時在葵芳廣場對開設街站，明天則有兩節，上午11至12時在青衣城天橋有站，下午5至至7時則在荃灣站天橋開站。

初選案36被囚人士信件收集點

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓（民主黨總部）

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！