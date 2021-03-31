【本報訊】北京閹割香港選舉制度方案引發國際社會聲討，繼英國後，美國強烈譴責中方進一步收窄港人政治參與和削弱民意代表，日本指不能坐視，歐盟表示考慮採取進一步行動回應。

布林肯：港不能享特殊對待

美國國務卿布林肯昨表示，已就《香港政策法》向國會延續認證香港不能享有特殊對待，指中共持續拆除香港的自由、民主制度和高度自治，呼籲中共改弦換轍，遵守其國際責任和承諾。

美國國務院發言人在回覆路透社查詢的電郵指：「我們非常關注香港選舉系統這些改變，這將蔑視港人意願，剝奪港人對當局管治的發聲機會。」發言人又強調，北京有必要履行《中英聯合聲明》中的國際承諾，並對已押後一年的9月立法會選舉再押後至12月，表示非常關注。

日本內閣官房長官加藤勝信昨表示，香港按《基本法》規定的選舉制度，在未有理會國際社會強烈關注的聲音下被修改，令日本的深切關注進一步加深，並形容香港高度自治受重大挫折，日本不能坐視，已向北京直接表達關注，日本會繼續與國際社會合作，敦促中國採取具體行動。

《南華早報》指歐盟昨天發聲明，指減少立法會直選議席和審查候選人等修改，再三損害香港選舉制度的民主元素，進一步負面衝擊香港的基本自由和政治多元，並指北京再次違反一國兩制原則和國際承諾，歐盟正探討採取進一步回應。

另外，美國國務院前天發表2020年全球人權報告，在香港部份指出中共違反國際承諾，系統性摧毀香港的政治自由和自治，細數港版國安法損害香港人權的情況，如國安法聲稱不具追溯力，已避免參與政治活動的周庭卻仍然被捕，顯示當局任意拘捕，又指警方以壹傳媒創辦人黎智英的facebook及Twitter文章當旁證指控他勾結外國勢力，令網上言論自由受限制，國安法保釋標準訂得更高，有違無罪推定。報告舉出警方侵犯市民及示威者人權的多個例子，如去年9月有12歲女童被撞飛及以膝壓等方式制服。

港府發言人回應稱「人權在香港得到法律的全面保障」，指報告出於政治目的抹黑國安法。