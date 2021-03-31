本地第四波疫情接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港3月31日新增6宗武漢肺炎確診，是連續5日單位數，雖然僅1宗本地感染，但無源頭。初步確診則逾10宗，雖然大部份都是輸入，但2宗是無源頭本地感染。其中無源頭初步確診的23歲天花裝修工人，住油塘油麗邨智麗樓；公司在旺角廣東道1131至1133號，曾到觀塘宏利金融中心B座、新都城2期、太古坊等地工作，數名同事須檢疫。

另一位無源頭初步確診者，是居北角五洲大廈的56歲女，在灣仔金御海鮮酒家做樓面，3月29日開始不適，但31日才最後一日上班。雖然她每周只工作兩三天，但亦曾與其他同事吃飯。她有定期檢測，對上一次是3月15日，結果呈陰性；30日檢測結果則呈初步陽性。

至於唯一無源頭確診的25歲物業管理文職男，住西營盤中聯辦旁的均益大廈3期B座。惟患者樓下10多日前有一家人確診，曾全廈封區強制檢測，未發現患者染疫。港大微生物學系講座教授袁國勇等專家視察後，懷疑該廈煙囪效應引發垂直播毒。政府按專家建議，撤離2樓以上10號單位座向的居民，其餘居民要再檢測。

再多6棟大廈要強制檢測。除曾封區檢測但再爆疫的西營盤均益大廈3期B座要再強檢，染疫物業管理文職男曾因工到訪九龍城衙前圍道、紅磡曲街及油麻地廟街的4棟大廈，以及其在油麻地砵蘭街工作的大廈，都要強檢到訪者。

3.31強制檢測大廈

政府刊憲，3月18至31日曾身處下列6棟大廈逾2小時者，須於4月2日或之前檢測；若已在3月29至31日檢測，可獲豁免。

●西營盤均益大廈3期B座

●油麻地砵蘭街46至52號

●九龍城衙前圍道88號恩貴樓

●九龍城衙前圍道96號梁玲樓

●紅磡曲街33至35號／老龍坑街13號

●油麻地廟街156至158號／西貢街2L號

4.1起統一中澳台抵港者檢測要求

港府宣佈4月1日起，將統一從中國各地區經不同口岸抵港人士的檢測要求，經陸路邊境管制站抵港人士要在抵港第二天及第12天接受檢測，包括要強制檢疫人士及「回港易」抵港而獲豁免強制檢疫的人士，機場抵港人士則須在抵港當天接受「檢測待行」，亦須繼續在到達香港後的第12天檢測。有關要求亦包括從澳門及台灣兩地抵港。

現時所有從機場抵港的人士，均須於抵步後接受「檢測待行」安排；而從中國各地區抵港的人士則會獲派檢測樣本收集瓶，收集其抵港第12天的深喉唾液樣本再作檢測。陸路口岸獲豁免強制檢疫的抵港人士及按「回港易」計劃回港的香港居民則須在抵港前3天內接受核酸檢測並取得陰性檢測結果，一些個別情況例如相關人士曾經逗留內地某些地區，亦會獲派檢測樣本收集瓶，收集其抵港第二天和第12天的深喉唾液樣本檢測。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費武肺病毒檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

此外，位於沙田大會堂廣場（近新城市廣場）的流動採樣站，由4月1日起改設於源禾路2號沙田公園結客場（近露天劇場），暫定開放至4月7日。而位於尖沙咀漢口道及中環愛丁堡廣場的流動採樣站，分別延長服務至4月7及11日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至4月4日）

●中環愛丁堡廣場（至4月11日）

●西營盤李陞街遊樂場（4月1日）

●西營盤社區綜合大樓（至4月4日）

●黃大仙廣場（至4月4日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月4日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月4日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月4日）

●尖東加連威老道100號（至4月4日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月7日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月4日）

●元朗安興遊樂場（至4月4日）

●天水圍天瑞體育館（至4月4日）

●屯門建生社區會堂（至4月4日）

●沙田公園結客場（4月1至7日）

●沙田大會堂廣場（至3月31日）

●大埔社區中心籃球場（至4月4日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月4日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月4日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月6日）

供該區須強檢居民或職員

●浸會大學道校園教學及行政大樓正門門口（至3月31日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月6日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日）及清明節翌日（5日）上午10時至下午5時，會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至3月31日16:40）

11,467宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

205宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多10人出院（11211、11244、11283、11299、11370、11386、11428、11438、11446、11456號個案），

共11,094人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

131名確診者仍留醫；

9人危殆（1989、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）、

3人嚴重（6386、7468、9055號個案），

其餘119人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至3月31日18:0）

兩岸疫情最新數字：大陸周二（30日）新增11宗確診個案，其中本土確診佔6宗，全部來自雲南，其餘5宗為境外輸入個案，分別是廣東2宗、福建1宗、河南1宗、陝西1宗，另外內蒙古新增1宗境外輸入疑似個案。大陸累計確診90,201宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,030宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月31日12:45）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.28億，全球死亡人數突破280萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,039萬宗，是目前唯一確診數突破3,039萬的國家，死亡人數超過55萬。巴西確診人數超過1,266萬，死亡人數超過31.7萬。印度確診人數突破1,209萬，死亡人數突破16.2萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

●研究發現，自巴西爆發第二波疫情之後，要插喉的武漢肺炎病人中逾80%最終失救死亡，比墨西哥、英國、德國、意大利都要高，顯示巴西醫療系統在多年投資不足情況下，面對排山倒海確診個案的不堪一擊。

●美國約翰斯霍普金斯大學和國家衞生研究院一項在實驗室的研究發現，人體免疫系統重要一員——T細胞，不但在武肺初版病毒株入侵時發揮作用，三種最流行的變種毒株（英國、南非、巴西）來襲時一樣能發揮作用，有助避免重症。

●土耳其周二通報新增37,303宗武漢肺炎病例，為去年3月11日疫情爆發以來單日最高。總統艾爾段29日宣布恢復解除近一個月的若干防疫措施，齋戒月全境也將周末宵禁。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 30,321,943 (549,892)

巴⻄ 12,573,615 (313,866)

印度 12,039,644 (161,843)

法國 4,606,196 (94,754)

俄羅斯 4,469,327 (96,123)

英國 4,347,014 (126,834)

意⼤利 3,532,057 (107,933)

⻄班牙 3,270,825 (75,199)

⼟⽿其 3,208,173 (31,076)

德國 2,790,244 (75,985)

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！