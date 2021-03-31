【本報訊】港府要求全港食肆4月30日前改善換氣，每小時換氣率至少達六次，否則須設空氣淨化設備。「食肆換氣量規定工作小組」估計全港逾80%餐廳須進行改善工程。有食肆負責人斥政府「為做而做」，明言工程費用令餐飲業百上加斤。

本身是工程師學會會長的小組主席源柏樑表示，法例規定餐廳內每人每小時的鮮風量不可少於17立方米，即約每小時換氣4.7次，認為距離政府換氣六次的要求相差不遠，可循加大冷氣機組風閘、加快風扇轉速等途徑改善。

轟為做而做 促政府承擔費用

惟初步資料顯示，全港約1.8萬間食肆中，除約千多間燒烤、火鍋店本身換氣量已達15至20次，其餘八成多食肆需要改善通風。

食肆申報改善通風量時，要提交由註冊專門承建商（通風系統工程類別）發出的證明書，牽涉大量人手及時間。小組之一的註冊通風系統承建商協會主席蕭一鳴稱，承建商為一間食肆測量通風需時半天，惟全港只有50間專責該類檢查的承建商，加上業內其餘120多間承建商「幫手做啲」，在署方協調下，會先以食肆提交的數據作計算，期望可在限期前完成。

源柏樑又表示，明白難在期限內讓所有食肆符合規定，相信署方會酌情處理。至於無法施行冷氣工程的食肆，他指可以加裝符合指定規格的空氣淨化設備 ，目前收集到約100款符合指標的設備資料，會列表予食肆負責人參考，價錢由不足2,500元至逾一萬元。

小組成員龍振邦醫生則稱，通風要求用於減低短距離空氣傳播風險，故放置膠板等阻截飛沫傳播的防疫措施仍有必要繼續實行。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華批評相關措施「為做而做」，時間極度倉卒，質疑增加換氣量的成效，又指小組未有進行廣泛諮詢，僅聽取大集團的意見。他舉例，500呎鋪位若購買空氣淨化設備，至少涉款7,000元，「政府每次防疫都係搵餐飲業開刀，（業界）喺呢個經濟環境下要點樣支持落去？」促政府主動承擔相關工程費用。