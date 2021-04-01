本港骨灰龕位長期供不應求，華永會（華人永遠墳場管理委員會）指今年底計劃推出第二個全新撤灰紀念花園服務，提供逾4,800個撒灰位；另外2024至25年間，將軍澳墳場亦會再有新骨灰樓建成，分階段提供約7.2萬個新骨灰龕位。

華永會行政總監麥鉅然表示，2024至25年間，將軍澳墳場會再有新骨灰樓建成，樓高6至7層，分階段提供約72,000個新骨灰龕位。另外荃灣和柴灣墳場亦將分別有逾8,000個骨灰龕位建成，其中柴灣已取得完工紙，將於未來數個月對外公佈。

麥又指，將軍澳華人永遠墳場預料會在今年底推出第二個全新撒灰紀念花園服務，在第16至17地段提供逾4,800個撒灰位，其中超過2,600個為公眾人士撒灰位，其餘1,500個則提供予捐贈眼部組織者和「大體老師」等。

清明節設3電動車接載長者孕婦掃墓

臨近清明節，麥鉅然指為提供更人性化服務，即於轄下的將軍澳華人永遠墳場，安排3輛「永懷號」電動車免費投入服務，行駛墳場範圍內指定路線，協助長者、孕婦及其他行動不便人士掃墓，服務日期為4月2至6日及10至11日，約每20分鐘一班，每日提供15程車。

麥續指，柴灣華人永遠墳場亦會安排一輛電動車，接載有需要人士，服務日期則是4月2至6日及11日，約40分鐘一班車，有需要人士可預約或即場登記有關服務。麥指電動車成本每輛20萬，如未來成效好，不排除會再擴充。

去年疫情嚴竣，掃墓人數顯著減少，麥預料今年人數會增多，但呼籲市民避開正日掃墓。

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