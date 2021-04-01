「照顧好其他人。」

曾當議員多年、在法律界聲譽一流的吳靄儀，周四早上進入犯人欄等候判決前，與到庭為一眾被告打氣的新知舊雨、市民、旁聽師，總是笑咪咪地說這句話。

她的知交摯友、資深大律師李志喜輕拍吳的肩髆：「我也沒甚麼向你說了。」兩人對望一刻，已千言萬語，吳靄儀微微一笑，昂然坐進犯人欄。

法律界元老級人物、畢生走在民主路上的李柱銘，判決日氣定神閒來到法庭，一貫筆挺西裝領呔，腳上的一雙「懶佬鞋」卻顯得格格不入。因為收押所不容許穿有鞋帶的鞋，李柱銘是有備而來了。

李卓人穿的波鞋也沒有鞋帶，罪成後他第一時間向律師、戰友說，寧押後求情，務必爭取保釋，「呢幾日紅日（公眾假期），在外面過埋先算」。

原來他與何秀蘭等幾個工黨戰友，之前戲言，若這次得保自由之身，便去打麻雀！何秀蘭聞判後，即把手機與記事簿交戰友保管，也沒交代其他事情，準備踏上她口如登火星的牢獄生涯，感觸地說：「火星返嚟再見。」

何俊仁在判決前一晚失眠，「瞓得唔係幾好」。但在進入犯人欄聽裁決前，仍關心律師樓事務，聞判後鬆一口氣，「我預備咗張書單，遲啲先用。」

義人無罪，他們又何須牽掛判決？還是照顧好其他人吧，所以即使被判「罪成」，吳靄儀匆匆看罷判詞，被問有甚麼感受時仍是這一句：「照顧好其他人。」

《蘋果》記者

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