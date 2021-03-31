【本報訊】前年11月3日有示威者在港鐵旺角站燃燒雜物縱火，一名自小被父母拋棄的19歲調酒師，將發泡膠盒及木板拋進火堆助燃，早前承認暴動罪。法官祁士偉昨判刑，接納被告僅協助火堆持續燃燒，並沒點火，過程中沒使用武器或造成傷亡，惟指用火損毀財物屬嚴重罪行，加上案件背景是前年公眾事件的升級行動，認為不適合判入教導所，最終判囚39個月。

現已20歲的被告沈俊傑原被控暴動、縱火及違反蒙面法三罪；他早前承認暴動罪，其餘兩罪獲控方同意不起訴。辯方昨求情指，被告自小遭父母拋棄，成長經歷慘痛，但他的性格正面、心地善良，一直用心照顧祖父母，13歲起做義工。辯方強調被告被捕後坦承犯案，一直與警方合作，且願意賠償，背景報告及教導所報告內容正面，反映他有強烈悔意，建議判入教導所。

僅拋雜物助燃

法官判刑時指，報告指本案令被告上了寶貴一課，被告自覺十分愚蠢，願承擔罪責，並承諾不會再犯，其身體狀況亦適合入教導所。被告稱從電視得知旺角有示威活動後才到場參與，並非擔任領導角色，亦沒使用武器或造成傷亡，其行動目的只是損壞財物，並非傷人。

法官接納被告沒點火，只為火堆助燃，但強調用火損毀財物屬嚴重罪行，判刑須具阻嚇力，認為不適合判入教導所。參考案例後，法官以監禁63個月為量刑起點，除認罪可獲扣減三分一刑期，考慮到被告背景、即時認罪、願賠償等因素，再額外扣減三個月，終判囚39個月，另須向港鐵賠償10,400元。

案情指事發當日凌晨有人在港鐵旺角站C1出口燃燒雜物縱火，其間蒙面的被告將發泡膠盒及木板拋入火堆。被告被捕後，在警誡下稱從電視得知有示威者在場集結，一時貪玩才去參與，並在陌生人要求下將雜物投入火堆。

案件編號：DCCC372/20