去年5月10日大批網民號召「母親節行街」及商場「和你 Sing」活動，多區大型商場出現人群聚集。其中在旺角新世紀廣場，警員到場驅散期間拘捕多名少年，當中兩人被搜出噴漆、天拿水及雷射筆等物，他們今於西九龍裁判法院分別承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪等多項控罪。控方特別要求裁判官在判刑前觀看沒有兩被告在內的現場片段，辯方律師質疑有關安排，惟主任裁判官徐綺薇認為做法無可厚非，最終接納有關要求。最終兩被告須還柙以候多份報告，再作判刑。

兩名被告為17歲及15歲男生，各被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，15歲被告另遭加控管有攻擊性武器、管有無線電器具及一項管有非法用途的工具罪。

同案另兩被告判刑前 官未有看片段

案情指案發日下午，約有200人於現場聚集，其間不時高叫口號，部份人行為激進，將附近閉路電視扯下。警員到場驅散，其間約有100人於商場3樓及4樓間高叫「光復香港，時代革命」口號，人群又不時向警方防線投擲膠水樽。

便裝警長在巡邏時發現案中兩名被告，其中有人叫「有狗有黑警，唔好過去」，警長隨後上前向二人表露身份，他們一度企圖逃走，惟最終被多名警員制服。搜查下，警方發現首被告藏有一罐噴漆及一支天拿水，再於15歲的被告身上搜出雷射筆、黑噴漆、對講機及索帶，並於二人身上發現多件示威裝備。

兩名被告承認控罪後，控方隨即要求徐官「睇片」，觀看現場片段再作判刑。辯方聞言後向徐官提出，案中另外兩名被告判刑前未見同樣安排，表示「唔明點解今次要睇」。惟徐官認為控方要求無可厚非，但表示需費時稍作安排，提議將案件押後。控方隨即表示「所有線已駁好，撳掣可以即睇」，最終花近10分鐘看畢片段，而所有片段均沒有兩名被告出現在內。

兩男生均患專注力缺乏症及過度活躍症

首被告求情時透露，自小被確診患專注力缺乏症及過度活躍症，犯案只因受社會風氣影響，與本性不符，現已明白應以合法方式表達訴求，對事件有悔意。求情又指片段中沒有證據證明被告有份參與破壞行為，而涉案天拿水只用作清潔用途，要求只索取更生及勞教報告。

另外15歲被告呈上多封求情信及醫療報告，同樣自言患有專注力缺乏症及過度活躍症，又指片段中破壞行為發生時，被告已被拘捕，片段與被告無關，認為索取更生及勞教報告較為合適。

徐官指首被告攜有天拿水，相信被告有機會使用，而物品本身亦為被告自身及他人安全構成危險，不容忽視。她又指現場氣氛緊張，二人作同樣打扮，有互相鼓勵行為作用。考慮二人坦白認罪，下令分別索取更生、勞教、感化及社會服務令，其間須還柙看管，案件押後至4月20日判刑。

【案件編號：WKCC3788/20】

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