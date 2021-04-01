前年8.18「流水式集會」案，李柱銘與黎智英等泛民人士被控組織和參與未經批准遊行，今日裁決。案件是反修例運動中少數被檢控的大型和平活動，引伸對《公安條例》未經批准集結罪的法律挑戰。

案情指，民陣原擬於前年8月18日在維園舉辦抗議警暴集會，並由維園遊行往中環，以及在遮打道集會。警方只批准維園集會，禁止後兩者。

8.18當日下午3時，各被告拿橫額帶頭下，群眾在雨中結隊離開維園，和平地行到中環，其間呼叫「我有權遊行」等口號。

「遊行」還是「疏散」?

辯方力陳，民陣所做的是安全疏散群眾，不是遊行，事前已公佈會找議員帶市民行到港鐵站。當日維園人滿為患，附近港鐵站同樣多人，有列車飛站，「遊行」疏散有合理辯解。

控方反駁，被告以「流水式集會」掩飾政治遊行，沿用被禁止的路線，民陣叫人塞爆維園，雨中帶人遊行去中環，途經港鐵站卻沒解散。

「流水」與「潮水」

辯方說，民陣和警方事前分別預告，會安排「流水式」或「潮水式」人流管制，案發當天民陣告訴群眾道路已開，可以離場，警方也沒異議，被告可能認為「遊行」疏散是得警方同意。

控方則指，遊行被禁止的消息獲廣泛報道，而「流水式」和「潮水式」並非同一回事，疏散可用鄰近維園的港鐵站。

「帶隊」不等於「組織」?

辯方又指，帶隊不等於組織，拿橫額可以是識別用途，多名被告不是民陣成員，只是參與活動。

控方說，安排路線便是組織遊行，根據「共同犯罪」原則，每人可扮演不同角色。

違憲挑戰一：罪行條例違憲

未經批准集結罪最高判監5年。辯方認為，和平行使集會權利不應受刑事制裁，要求獲得警方批准並無合理目的，5年罰則過重，有「寒蟬效應」。

控方認為，終審法院2005年已裁定遊行規管制度合憲，不能再爭議。和平活動隨時演變成暴力，要著重控罪的預防性質。過去有大量集會遊行，證明沒有寒蟬效應。

違憲挑戰二：執法檢控違憲

辯方質疑，警方沒有協助疏散維園群眾，依靠民陣安排疏散，沒有警告阻止，一切順利，8個月後卻秋後算賬，檢控被告，並不合理。

控方反駁，違法就可以起訴，不能說和平就不能檢控，否則罪行形同「無牙」。警方當日沒有干預遊行或拘捕人，違憲執法無從談起。

被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘與區諾軒。各人共同被控組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結罪。

其中梁耀忠承認明知而參與未經批准集結罪，另面對的組織未經批准集結罪則留在法庭檔案，不予起訴。至於區諾軒則承認兩罪。兩人今將透過大狀求情。

【案件編號：DCCC536/20】

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