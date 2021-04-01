大陸境內嘅新疆棉風波持續多日後有平息迹象，不過向來擦鞋擦到盡嘅香港保皇黨，點會輕易放棄邀功機會呢？繼日前新民黨潘國山等人因穿Nike鞋上H&M香港辦公室抗議被嘲後，今日又有幾個保皇黨蝦兵蟹將照辦煮碗遞抗議信，聲稱收集到4萬幾個聯署，仲話如果H&M唔正式道歉，唔排除發起杯葛罷買喎。

今日5個聲稱係「要求H&M公關道歉大聯盟」嘅保皇黨去到H&M香港辦公室遞聯署信，要求H&M就拒用新疆棉「傷害中國人民感情」道歉。5個人當中，八方幾乎無邊個認得出，係兩個身穿鮮紅色「中国人不吃這一套」T-Shirt嘅黃煒龍同高松傑稍為有啲印象咁。八方原先以為件衫係大聯盟制服啦，點知其他人就着西裝同中山裝，成隊雜牌軍咁，八方見到都不禁想問霞姨「點做嘢㗎？」好在，佢哋無人着Nike或者Adidas波鞋，而係李寧牌同早前指中國勞工無剝削嘅Skechers，總算挽回些少分數咁啦。

講返聯署。代表「大聯盟」發言嘅黃煒龍話，佢哋喺72小時入面收集到4萬幾個網上聯署，數字「絕對唔低」咁話。佢又話，H&M至今冇道歉，淨係發表含糊聲明，佢哋唔會接受，仲話如果H&M再唔道歉，就會商討罷買啊。

話雖如此，不過黃煒龍又話佢哋咁做唔係想咄咄逼人，只係想盡快平息事件唔好影響香港員工。喂，呢頭話人「傷害國人感情」，嗰頭又話想息事寧人得唔得㗎？陣間小心俾人當做「忠誠的廢物」就唔好喇！

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