47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今僅11人，即劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來及李予信獲准保釋。不見天日的歲月，或許很漫長，《蘋果》邀請牆外的人將思念化為家書，默默向被囚者打氣。

家賢：

早幾天Facebook動態回顧了一張8年前你、我和雨龍在黨慶的合照，標題寫着：「我們仨永遠都是好兄弟！」

想當年我們仨在黨內不同崗位，為香港的民主民生事業而努力，但隨着香港的形勢日趨嚴峻，種種原因使我和雨龍都退下了前線，只有你仍頑強地繼續努力。

「民主是揼石仔的工作」一直是我黨的座右銘。你除了一步一腳印在地區上服務外，也見到你善用自己隨和的性格，以你的調解專業調和各區議會的選舉。雖不時聽到你呻協調困難，但最後也能一一解決。

自19年在電視直播看到你遭暴徒襲擊耳朵後，一直十分擔心你的安全，想不到轉眼間又因民主派初選案身陷囹圄，令人悲憤填膺，但我們能做的卻非常有限，感到非常過意不去。

我們仨都是有信仰的人，可以做的只能是每天為你祈禱，期望你能保重身體，平安度過。希望早日和你重聚，和我們再去吃你最愛的德國豬手和黑啤！

立志

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