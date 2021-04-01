運房局早前成立研究工作小組研究重推劏房租務管制，小組昨提交報告，建議推行「2+2」標準租約，受規管租期內不得加租，兩年租期後續租的加租幅度，不可超過期間私樓租金指數升幅，亦不建議設立「起始租金」。香港業主會會長佘慶雲今早出席電台節目時指，指報告「睇唔到係租管，剩係『業主管』」，認為真正的租管應雙方都有責任，但報告只罰業主。他質疑「2+2」的死約安排，不明白為何不讓業主與租客之間有磨合期，擔心租客行為有問題如吸毒等，令其他人不敢再租。

佘在節目中又說，有業主不明白「2+2」到底是否包括收回單位的半年通知期，而業主若租出單位後想收回單位放租予有經濟問題的親戚，「係咪唔畀先？你連人性都冇喺度嘅」，「點解要懲罰我哋？」

他指，會員對15%封頂機制沒有很大意見，小業主只是想有好租客，令他們有一筆收入作為生活費，亦認為無制訂「起始租金」合理，因為單位情況各有不同難以訂立。但他指，今次建議未能解決二房東私下轉租的問題，認為應增設「源頭租約」，保障業主與租客的利益。

關注劏房團體倡租住權保障增至6年

全港關注劏房平台召集人鄧寶山在同一節目指，歡迎小組提出制訂標準租約，認為有優先續租權是重要，但認為4年租住權保障未必足夠，增至6年會較理想，讓租客續租兩次，讓租戶輪候公屋時可有穩定居所。

對於小組建議續租時租金加幅不得超過15%，或超越差估署私人住宅租金指數於相關期間的百分比改變，鄧寶山指不太滿意，擔心會為業主製造誘因以上限幅度加租，認為封頂標準可調低至10%。他又指，報告指出維修責任很難規管，令租戶感到失望，認為租戶入住時仍會出現問題，特別在疫情之下備受關注的渠管問題。他說，以前的劏房市場不公平，業主的權力過大，今次建議是撥亂反正。

小組主席：措施推行無改善 再研「起始租金」

小組主席梁永祥表示，報告是「撥亂反正」、「拗返正錯誤的行為」，指過去劏房的情況被扭曲，對住客非常不公平，有極端個案中，業主不願與租客簽租約，要求住客3、4日內搬走，或每次與住戶見面都加租，或亂收電費等。

對於報告未有建議訂立「起始租金」，梁解釋沒有可能逐個物業定價，除了牽涉的資源、人力太多，亦會侵犯私人物業產權。他指，若措施推行一段時間後，市場情況仍無改善，屆時可有更好理據研究設立「起始租金」。他又表示，留意到業主反映擔心4年租住保障權，可能無法應付租霸問題，強調租客如有非法行為或欠租，業主仍有權中止租約。

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