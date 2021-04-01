「其實真係好傷感！」

判刑前約一星期，邀約李卓人重返維園──這個令他孭兩罪之地，卅多年社運老將不無欷歔。「大家諗吓，32年嚟，六四都係喺呢度舉行，民陣啲遊行起步，都係喺呢度。今年仲有冇？唔知道。只可以講，我從來冇見過維園咁多人。」

170萬人風雨下反警暴，當日領市民離開維園的李卓人被控「組織」及「參與」未經批准的集結，今天罪成，即將由香港這個大籠牢，轉身踏入狹小的囚牆，64歲的李卓人說值得：「可以同市民同行，係我哋嘅光榮；政權要打我哋，咪打囉！我哋已經喺香港歷史，留咗百幾萬人流水式足印。」

記者 許偉賢

當日是2019年的8月18日，民陣在維園舉行「流水式」集會反警暴，李卓人與何俊仁、何秀蘭、李柱銘、區諾軒、梁耀忠、梁國雄及黎智英等拉起布條，帶領群眾離開維園，「行到出去，天就落雨，好似個天都為香港流淚」，訪問之時仍屬自由身的李卓人，維園內回憶當時一對對堅定的眼神，北京一個重錘，打散了港人走了多年的路：「我痛心嘅地方係，可能此情不再，因為唔知幾時先可以再出現大家逼爆維園嗰種力量，香港人幾時先可以再行返出嚟表達？」

《國安法》於2020年6月30日深夜生效後，警方零批出集會，香港一如李卓人所言，形同被人勒着咽喉，不准發聲。一片政治肅殺，港人活在恐懼中，李卓人因為幾項過往都能獲發不反對通知書的遊行集會活動，孭上9宗罪；圍繞的雖是「煽動」、「組織」、「參與」這3個詞6個字：「其實所有罪都係同一樣嘢，就係我哋喺警方禁制遊行下，行使公民抗命權利；我哋keep住出嚟遊行，因為我哋好相信，呢個（遊行集會）係我哋喺憲法下應有嘅權利。」

「坐監都係一種抗爭」

8.18案罪成，最高可判監5年。也許要與家人暫別，是會不適應，李卓人仍是一臉從容，反叫外界別擔心，自信牢囚中「頂得住」，「點樣過日子呢？咪睇書、唱吓歌」，還打趣說：「希望返出嚟時，可以去返30年前嘅磅數。」他直言：「我唔會好似陳健民咁，苦修一段時間再入去⋯⋯而家都係如常生活中，當然心理上最緊要覺得要平靜地去接受。我好深信一樣嘢，坐監都係一種抗爭，坐監係唔會磨滅一個人嘅意志。」

如常生活就是對極權壓迫最好的應對。判刑前倒數一星期，身兼職工盟及支聯會核心的他，續為兩組織事務奔波打點，上周四（25日）就在六四紀念館接受外媒訪問：8.18案涉及的遊行集會自由、47名民主派因為參加初選被指涉違《國安法》，突然人大又推出「修改」香港選舉的方案，李稱，國際傳媒會不金睛火眼？「香港實在出現太多『離譜嘢』……幾件大事夾埋嚟睇，國際傳媒睇嚟，香港仲有乜『一國兩制』？」

喪失自由的前夕，他亦穿梭於法庭與監倉，除了自己要上庭，周一（29日）便到法院支持因初選案被捕的社民連梁國雄及岑子杰，「我都會好掛心Carol」。Carol就是吳敏兒，同樣為工運熱心的女將。Carol因初選案被收押後，李卓人定期探望，亦為吳的家人提供支援，「所以我早前已經發動咗，希望多啲人寫信畀Carol，Carol每次收信都會好開心⋯⋯」

難放低六四集會：我有啲歉疚感

無論多麼坦然，李卓人仍有一樣東西放不低──六四晚會：囚牢之內，難燃燭光，「我係有啲歉疚感，（今年或）無得行出嚟，變咗要交畀支聯會其他常委去承擔責任，係有啲傷感，自己覺得人生裏面咁多年，好似有一年係冇咗一樣嘢──就係呢一點燭光」。

雖然市民今年能否進入維園點燭光，仍是未知數，甚至支聯會盛傳面臨被取締的厄運，心裏始終繫着「自由花」的李卓人希望，無論風有多大，雨怎麼打，港人仍然可將平反六四之光，薪火相傳，縱使當時，他可能抬頭不見天日，仍可默想，牆外的繁光點點。

李卓人社運路30年

●年齡：64歲

●學歷：香港大學土木工程系

●婚姻：已婚，育有一女

●從政生涯：

1989年 帶着190萬元的市民捐款到北京支援學生，6月5日在飛機上被公安帶走，被軟禁4日簽悔過書後返港

1990年 有份成立職工盟

1995至1997年 立法局議員

1998至2016年 立法會議員

2011年初 在司徒華病逝後，接任支聯會主席至2014年；2019年再任主席至今

2011年底 創立工黨

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！