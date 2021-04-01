因應英國疫情在廣泛接種疫苗後稍為緩和，政府放寬港人從英國返港的檢疫安排。政府今日公佈，在英的港人可選擇本月21日或28日從英國倫敦起飛來港的CX2252航班，回港後規定於青衣華逸酒店強制檢疫21日，並必須於抵港後第7、12及19日進行病毒檢測；市民除非乘搭上述指定航班，否則不會獲准登機來港。

政府今日表示，因應英國確診個案下降，及疫苗接種進度理想，逐步放寬從英國登機返港的安排。登機當天或之前21天曾在任何A組指明地區（巴西 、 愛爾蘭 、南非及英國）逗留超過兩小時的香港居民，均可登機直接返港。他們只可乘搭指定航班，分別是本月21日及28日上午9時10分，從英國倫敦起飛來港的CX2252號航班，航空公司就指定航班的預約購票系統，將在本月8日開放，購票成功的旅客會被連結到指明檢疫設施的預約系統，讓他們預訂房間。房價定為每晚400至500元。

有關指明檢疫設施為青衣華逸酒店，返港者必須在該酒店進行21天強制檢疫；並於抵港第7天、第12天及第19天進行檢測。返港者不得入住指定檢疫酒店計劃下其他酒店。

須出示起飛前72小時內進行RT-PCR檢測陰性結果

返港者在辦理登機手續時，須出示預定起飛時間前72小時內，進行的病毒病反轉錄聚合酶連鎖反應（RT-PCR）核酸檢測陰性結果證明，採用其他技術的核酸檢測結果將不獲接納，以及需出示預訂上述酒店到港後21晚房間的確認書。政府強調，除非乘搭指定航班，否則不會獲准從相關高風險地區登機前來香港。

澳洲、紐西蘭及新加坡返港檢疫縮至14天

此外，政府也調整對來自低風險地區包括澳洲、紐西蘭及新加坡來港的檢疫安排。於本月9日或之後抵港，並於抵港當天或之前21天只曾於澳洲、紐西蘭或新加坡逗留的香港居民及非香港居民，強制檢疫期將縮減至14天，他們須在其後7天進行自我監測，及在抵港第19天進行強制檢測。有關人士仍須在指定檢疫酒店進行強制檢疫。

政府又指，因應多個地區已開始疫苗接種，政府亦正考慮調整曾在其他非高風險地區逗留的抵港人士的強制檢疫要求，如有關人士已接種疫苗，可縮短目前21天的強制檢疫規定，但仍須進行一定時段的自我監測及額外的強制檢測。未完成接種疫苗者，則須繼續在指定檢疫酒店強制檢疫21天。政府稍後會公佈此措施的生效日期及有關詳情。

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