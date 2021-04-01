政府要求全港提供堂食的食肆於4月30日前，達到室內每小時換氣量6次或以上，或加裝空氣淨化設備。「食肆換氣量規定工作小組」早前估計，由於改善工程需時，不少食肆可能趕不及於限期前完成有關工程。環團世界綠色組織聯同室內環境測量專家組成團隊，希望為餐飲業界提供室內空氣諮詢、換氣測試，為食肆設置空氣淨化機，並設立標籤制度作認證。有飲食業代表認為成本高昂，促請政府資助業界購置相關設備。

方案由諮詢到安裝最快只需一星期

理大機械工程學系客座副教授羅國湧稱，團隊設計了一套「安全空氣，無毒空間」餐館通風緩解方案，為食肆先進行初步室内空氣環境質素（IEQ）篩查評估，分析食肆氣流，再研究在較焗促、空氣不流通的位置放置空氣淨化器。團隊會設立標籤制度作認證，以證明食肆符合政府要求，之後亦會為食肆分析實時數據，長期監測室內換氣量。

羅國湧形容整個系統富機動性，餐廳毋須拆喉，由諮詢到安裝空氣淨化器最快只需一星期，希望能協助業界盡快配合政府要求。他估計面積500至700平方呎食肆所需費用約2萬元，目前已有數十間食肆表示有興趣參與計劃。

世界綠色組織行政總裁余遠聘認為，計劃能避免食肆啟動巨型工程，食肆毋須在工程期間停業。他又稱，團隊採用的方案對環境的影響比其他方案少。他舉例如食肆需替換氣喉，可能會產生大量廢物，亦有食肆可能選擇開大冷氣，以加大換氣量，但做法會耗用多幾倍電力。

所選設備暫未被政府列入名單

稻苗學會會長邱金榮就擔心，不少食肆現時經營已相當困難，未能負擔計劃成本。他又稱，如果在面積500平方呎的小型食肆放置空氣淨化機，即使毋須拆喉，都可能要拉電線到合適位置，牽涉一定檢查費用。他促請政府要求業界遵從規定的同時，亦資助業界購置相關設備以及負擔長期維修費用。

政府暫時收集到首批約100款符合指標的空氣淨化設備資料，並提供列表給食肆參考，團隊稱現時選用的空氣淨化機暫時未被列入名單，但生產商已向政府申請，相信政府稍後會更新名單。

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