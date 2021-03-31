1991年，我離開中大研究院，到新成立的民主派政黨——香港民主同盟工作，參與香港史上第一次立法局直選。59個議席中（扣除港督任當然主席），直選共有18席，分九個選區雙議席雙票，佔總議席三成，選舉結果是非建制派佔23席，即38%。2021年中共單方面更改議會組成及選舉制度後，直選在90席中只佔20席，即22%，倒退到比1991年殖民地年代還不堪！而非建制勢力在雙議席單票制下，最多只能取得十個直選議席，功能組別能否成功推出候選人也成問題，換句話說，90席中只有十席，佔11%，比英殖時代38%大幅倒退。

由港英培養的林鄭，在中共單方面取消香港民主政治後召開記者會說：「世界並不只有一種民主制度，而且不會適合所有地方，需要因應實際情況調整。」她又指立法會多了40位來自選委會的議員有好處，「佢哋唔係來自一個行業，無界別利益，又唔係地區直選產生，因為選票有時都可以影響到一個人的行為。佢哋冇呢啲包袱，就可以按照香港整體利益去做決定。」香港，就是毀在此人之手。任何人都知道，這是中共直接管治的重要一步，借反送中衝突、武漢肺炎收回一國兩制，令香港一下子倒退回殖民地。這是新疆去極端化的香港版，將反對派送進監獄，或逼他們流亡，而餘下的就否定自己的政治信仰，低頭做一個順民，當個政治花瓶，佔議會內的11%！

至於林鄭說沒有選票掣肘，沒有了包袱，真正的意思是可以為所欲為，香港自英治時代建立的一套內部制衡、監督制度壽終正寢。鏟除議會監督其實只是第一步，更重要是鏟除之後，有甚麼惡法及苛政登場！送中修例、23條立法、禁查冊陸續登場，還有公共財政完全變冇王管，財委會變成提款機，五分鐘審議十億百億，6,000億明日大嶼肯定全速進行，廣東磁浮鐵路至少百億，大灣區大大小小項目來香港立法會伸手。

當代表一國利益集團的紅色政客坐入立法會後，利益的天秤必然向內地傾斜。香港是全世界最富有的政府，龐大公共財政盈餘儲備，第二是稀有供應的土地。奪權只係手段，不是目的，香港土改打擊土豪劣紳，中共式民粹抬頭乃必然，收回地產商新界土地已寫在牆上。至於公共財政，效法澳門將盈餘交廣東省負責投資也不錯。花了那麼多力氣不惜代價，難道為了區區幾十個已被國安法折磨的反對派大小頭目？

拆除了香港的制度，便是內地利益集團食大茶飯的好時機！所謂黑暴、外國勢力搞顏色革命，統統不過是藉口。香港人今次要認真想清楚前路了，這次比1984、1989、1997三次導致移民潮的政治危機嚴峻得多！

劉細良

時事評論員