【本報訊】47人因參與或組織民主派初選而被控串謀顛覆國家政權，大部份被告遭國安法指定法官、總裁判官蘇惠德拒絕保釋，還柙候訊。其中吳政亨及林卓廷昨再到西九龍裁判法院申請保釋覆核，惟兩人表示撤回覆核申請，跟着繼續還柙。另外西貢區議會主席鍾錦麟昨向高院申請保釋，被法官杜麗冰拒絕，他臨步入囚室前高喊：「幫我照顧我太太同個女，唔該大家！」

林卓廷吳政亨撤保釋申請

47人之中，至今只有11人獲保釋，即劉偉聰、林景楠、楊雪盈、呂智恆、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、李予信、施德來及何啟明。高院今天將會就批准黃碧雲及鄭達鴻保釋、及拒絕伍健偉保釋，頒下書面理據。

鍾錦麟昨午向高院原訟庭申請保釋，國安法指定法官之一杜麗冰聽取陳詞後駁回申請。鍾散庭後託咐公眾席人士「幫我照顧我太太同個女」，支持者揮手寄語保重。

在西九龍法院，昨辭任北區區議員的林卓廷出庭時一直注視旁聽席，有旁聽人士向他做出心心手勢，他點頭回應。旁聽人士散庭時揮手道別，有人叫「加油呀」，林揮手回應，做出OK手勢。案件昨仍由蘇官處理，林及吳政亨沒律師代表。林表示放棄每八天覆核保釋的權利，吳則保留每八天上庭覆核保釋權利，本月7日再押解至法院處理。蘇官向林、吳二人重申，兩人有權向高等法院申請保釋。

案件編號：WKCC813/21、HCCP137/21