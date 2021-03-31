中國人大通過閹割香港選舉的兩項修訂，基本法委員會前委員、北大教授饒戈平撰文指，要為「溫和反對派建立溝通的機制與平台，保留合法的政治空間」云云；而特首林鄭月娥則死撐，指選委會五個界別提名「不是要封殺民主派」，認為港區政協與人大，不會用封殺方式去拒絕提名民主派云云。然而，甚麼才算「溫和反對派」？又或者他們口中的「民主派」？對此存在幻想的，最後只有完全破滅。

Lord Acton的名言「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化」——當連立法會的參選權，都要「過五關、斬六將」，先受政府高官、警方國安處的審查，再受五界別特別是人大政協界別的審查，去決定有意競逐者，是否可以參選；更荒謬的是，即使被拒絕，其決定的原因也不會公開，亦不可以被司法覆核，這種完全黑箱作業的制度，還如何容納反對聲音？

觀乎以往香港民主陣營的一些溫和保守派，雖然長年被年輕人指控軟弱無能，甚至「賣港」，可是連這些極度保守的民主陣營人士，所受到親共陣營的炮火攻擊從未間斷，因此以為「溫和反對」就可以參選？這是不切實際的幻想。如今香港所有的民生問題，都幾乎立即可轉化成政治問題——例如科興疫苗，就連質疑科興也變成「激進」，那麼還能有甚麼「溫和」？

何況參選者只要得失上述任何機構人士的任何一方，例如擔任議員期間，得失一些人士的利益，受到相關人士的「狙擊」報復；如今政府的任何合約，往往都涉及大量與中資有關的合約，那麼質疑反對，又是否立即變成政治問題？例如揭露一些國企參與的工程貪污腐敗，就隨時被指控「不愛國」，然後失去參選資格，況且原因不公開，更不得上訴，那麼想繼續從政的，又有誰敢反對呢？

只會增加更多忠誠的廢物

如今立法會議席增至90席，直選議席跌至20席，其百分比22.2%，比起1991年的首次直選30%還要低；何況當年是雙議席雙票制，而今日的雙議席單票制，幾乎可以肯定民主陣營即使入閘，也最多只能取一半議席；而當參選的風險，不但要被指違反國安隨時惹禍上身，到時更會因提名時涉及如此多的利益集團；即使想不理政治，只為民生做事，票數不夠權力不足還要被報復，那還有誰會去投身議會？

因此可以斷言，今日這種選舉制度，將比起上世紀70、80年代的英治時期還要封閉；當年即使沒有民主，政府還會廣納社會各界不同意見，也要杜絕社會的貪污腐敗，而被邀參政的，多是社會各專業界別的精英；如今佔議會主導力量40席的選委會，更是全屬北京欽點的「自己友」，必然變成中共港共各派系利益交換的場所，這種政制，還能有甚麼期望？

全國港澳研究會理事田飛龍雖聲稱，中共不要橡皮圖章或忠誠的廢物，然而從其推行的制度而言，卻肯定只會增加更多的橡皮圖章，以至或許不忠誠，卻假裝忠誠的廢物；從這幾年不斷腐爛的民生問題，即可見即使不談政治，腐敗都會自然滋生，然後會被有關人等包裝成政治問題，甚麼都打成「港獨」及「違反國安」；也難怪連台灣藍營如馬英九、趙少康之流，也要說「一國兩制已死」、「香港立法會已死、已經被人大取代」了。當連台灣藍營也表示無法再信中共的說法，那麼所謂「和平統一台灣」，又是否已經放棄，打算只用武力去解決呢？

林忌

時事評論員